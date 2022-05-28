ЭКСКЛЮЗИВ: Как российский миллиардер защитил свои активы от европейских санкций

Мельниченко уступил жене компании по производству удобрений и угля

Отказ произошел за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции.

Передача активов вызывает сомнения в эффективности санкций

СТАМБУЛ/БРЮССЕЛЬ (Рейтер) — Российский бизнесмен Андрей Мельниченко уступил право владения двумя крупнейшими в мире компаниями по производству угля и удобрений своей жене за день до того, как он попал под санкции Европейского союза, по словам трех источников, знакомых с этим вопросом.

Мельниченко, сколотивший состояние после распада Советского Союза в 1991 году, отказался от своей доли в угледобывающей компании АО «СУЭК» и группе удобрений EuroChem Group AG 8 марта, в день своего 50-летия, оставив свою жену Александру Мельниченко. выгодная корпоративная собственность, говорят люди.

По состоянию на 8 марта Мельниченко владел двумя компаниями через цепочку фондов и компаний, простирающуюся от Москвы и швейцарского города Цуг до Кипра и Бермудских островов, согласно юридическим документам, изученным Reuters.

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С 2006 года жена Мельниченко занимает второе место после мужа в списке бенефициарных владельцев двух компаний в трастовых документах, по словам трех человек, которые говорили на условиях анонимности, потому что им не разрешено публично говорить о супругах. происхождение. Люди говорили, что это означало, что она унаследует корпоративную собственность в случае смерти мужа.

Однако, когда в феврале началась война на Украине, Мельниченко все больше беспокоил тот факт, что он попадет под режим санкций Евросоюза против России, говорят источники, знакомые с этим вопросом. 8 марта Мельниченко уведомил попечителей о выходе на пенсию в качестве бенефициара, сообщает People. Это привело к той же серии изменений в кредитных историях, которые произошли бы в случае смерти бизнесмена, в результате чего бенефициаром стала его жена.

Рейтер не смог связаться с Мельченко и его женой для комментариев.

Представитель российской СУЭК не ответил на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию. Швейцарская компания «Еврохим» подтвердила, что Александра Мельниченко сменила своего мужа в качестве бенефициарного владельца.

«После ухода ее основателя первоначальное право пользования фондом, владеющим 90 процентами акций международной компании по производству удобрений, автоматически перешло к его жене», — говорится в заявлении компании для Reuters в среду.

О роли жены Мельниченко в «Еврохиме» впервые сообщила швейцарская газета Tages-Anzeiger. Ее роль в СУЭК, а также сроки смены собственников и другие детали сообщаются здесь впервые.

Мельниченко, основавший СУЭК и ЕвроХим два десятилетия назад, в прошлом году занял восьмое место среди самых богатых людей России по версии Forbes с состоянием, оцениваемым в 18 миллиардов долларов.

Европейский союз ввел санкции против Мельниченко, сославшись на его предполагаемую близость к Кремлю, 9 марта в рамках попытки Запада наказать президента России Владимира Путина за вторжение в Украину 24 февраля. Санкции, в том числе замораживание его активов, запрет на въезд в ЕС и запрет на предоставление ему денег организациями ЕС, не распространяются ни на его жену, ни на дочь и сына пары.

Великобритания также внесла Мельниченко, россиянку, родившуюся в Беларуси и мать-украинку, в свой санкционный список 15 марта. На следующий день Швейцария ввела против него санкции.

В заявлении для Reuters в марте после введения санкций Евросоюза бизнесмен сказал, что война в Украине была «действительно трагичной», и призвал к миру. Представитель Мельниченко заявил тогда, что он «не имеет политической принадлежности».

Западные правительства ввели широкомасштабные санкции против российских компаний и частных лиц, пытаясь заставить Москву уйти.

Но некоторые находящиеся под санкциями российские бизнесмены, в том числе Роман Абрамович и Владимир Евтушников, передали свои активы друзьям и членам семьи, что вызывает сомнения в эффективности этих попыток давления на Москву.

Мельниченко, чье место жительства на швейцарском курорте Санкт-Мориц было зарегистрировано до тех пор, пока он не столкнулся с наказанием, получил указание сменить владельца своего бизнеса из убежища у горы Килиманджаро, где он, по словам одного из людей, праздновал свой день рождения. знаком с делом. Боинг 737 с подписью миллиардера на фюзеляже приземлился 5 марта в Танзании из Дубая, сообщает служба отслеживания полетов Flightradar24.

Адвокат Мельниченко не ответил на вопросы о поездке на Килиманджаро.

Переход Мельниченко права собственности на СУЭК и ЕвроХим имел далеко идущие последствия.

После нескольких недель проверок швейцарские финансовые власти пришли к выводу, что обе компании могут продолжать нормально работать на том основании, что Мельниченко больше с ними не связан. СУЭК и ЕвроХим заявили, что финансовые регуляторы Великобритании и Германии пришли к аналогичным выводам.

Британские и немецкие регуляторы не ответили на запросы о комментариях.

После завершения проверок в конце апреля СУЭК и ЕвроХим, выручка которых в прошлом году составила 9,7 млрд долларов и 10,2 млрд долларов соответственно, смогли возобновить выплату процентов на миллионы долларов держателям облигаций.

В последние недели СУЭК и ЕвроХим также связывались с западными клиентами, предлагая им документы для новой структуры собственности, чтобы заверить их, что они могут продолжать вести дела с бывшими компаниями г-на Мельниченко, сообщили два человека, знакомые с этим вопросом.

Нет больше платежей

В Швейцарии Секретариат по экономическим связям (SECO) заявил, что никаких санкций в отношении СУЭК или ЕвроХима в стране не применялось.

SECO заявила, что, насколько ей известно, Мельниченко больше не является бенефициаром траста, которому принадлежал ЕвроХим во время санкций Европейского Союза и Швейцарии.

SECO также заявила, что запросила у Еврохима подтверждение того, что она не будет предоставлять средства Мельниченко.

«Компания и ее руководство в письменной форме заверили SECO, что швейцарские санкционные меры будут полностью соблюдены, в частности, лицам, находящимся под санкциями, не будут предоставлены денежные средства или экономические ресурсы», — говорится в ответе SECO на запрос.

Власти Швейцарии защищали свое решение не распространять санкции на жену Мельнченко или его экс-компании, ссылаясь на то, что власти ЕС также не подписывали их санкциями.

«В данном случае мы сделали то же самое, что и Европейский союз», — заявил в среду швейцарскому телевидению министр экономики Швейцарии Ги Пармелин.

Пармелин добавил, что Швейцария также обеспокоена тем, что введение санкций против ЕвроХима в то время, когда цены на удобрения выросли в большинстве регионов мира, может иметь тяжелые последствия для сельскохозяйственных рынков. ЕвроХим заявил, что в прошлом году произвел более 19 миллионов метрических тонн удобрений, что эквивалентно примерно 10% мирового производства, согласно данным ООН.

Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, заявила, что не располагает информацией о передаче активов Мельниченко его жене. Комиссия заявила, что готова заполнить лазейки, которые позволяют отдельным лицам и компаниям уклоняться от санкций. Ранее на этой неделе он обнародовал предложения, направленные на криминализацию действий по обходу санкций, в том числе путем передачи активов членам семьи, в конгломерате из 27 стран.

В рамках трастовой структуры независимые доверительные управляющие осуществляют контроль над СУЭК и ЕвроХимом, а право собственности на узуфрукт, находившееся в руках Мельниченко до 8 марта, перешло к его жене.

Математик, когда-то мечтавший стать физиком, Мельниченко бросил университет, чтобы окунуться в хаотичный, а порой и смертельный мир бизнеса постсоветской эпохи.

Он основал МДМ-банк, но в 1990-х годах он был еще слишком молод, чтобы участвовать в приватизации при президенте Борисе Ельцине, когда отдельные активы бывшей сверхдержавы передавались группе бизнесменов, которые стали известны как олигархия из-за своего политического и экономического влияния.

Затем Мельниченко начал скупать часто проблемные активы угля и удобрений, что сделало его одним из самых богатых людей в Европе.

Евросоюз, когда объявил о санкциях, заявил, что Мельниченко «принадлежит к наиболее влиятельному кругу российских бизнесменов, имеющих тесные связи с российским правительством».

Европейский Союз в своем приказе о санкциях от 9 марта заявил, что Мельниченко был среди десятков бизнес-лидеров, которые встретились с Путиным в день вторжения России в Украину, чтобы обсудить влияние санкций, что свидетельствует о его тесных связях с Кремлем.

Тогда представитель Мельниченко отрицал принадлежность бизнесмена к ближайшему окружению Путина и заявил, что будет выступать против санкций в суде. Согласно протоколу суда, 17 мая Мельниченко обжаловал санкции, подав апелляцию в Общий суд Европейского Союза, который рассматривает жалобы на европейские институты.

Россия описывает свои действия на Украине как «спецоперацию» по разоружению Украины и защите ее от фашистов. Украина и Запад говорят, что фашистские обвинения беспочвенны, а война является неоправданным актом агрессии.

Италия конфисковала яхту Мельниченко — 470-футовую парусную яхту А стоимостью 530 миллионов евро — 12 марта, через три дня после того, как она была внесена в санкционный список ЕС.

Soyek и Eurochem заявили 10 марта, на следующий день после того, как Европейский союз объявил о санкциях против Мельниченко и 159 других лиц, связанных с Россией, что их основатель подал в отставку со своих постов в совете директоров компаний.

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(Отчетность Давида Готье-Вилларса и Габриэлы Бачинской); Дополнительный репортаж Криса Киркхэма в Лос-Анджелесе, Эндрю Маккаскилла в Лондоне, Майкла Шилдса и Брианны Хьюз Нигаве в Цюрихе, под редакцией Дэниела Флинна.

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