Эксклюзив: Наследник McDonald’s в России жаждет успеха, но Биг Мак — большая потеря

Рестораны McDonald’s вновь открываются под названием «Вкусно и точка» в России

По словам генерального директора, в день открытия нового бренда было продано около 120 000 бургеров.

Поставщики на 99% в России, но им нужно импортировать комплектующие

Генеральный директор говорит, что отсутствие Биг Мака — это «большая потеря»

Этот контент был создан в России, где освещение российских военных операций в Украине ограничено законом.

МОСКВА (Рейтер) — Биг Мак и McFluries могут быть исключены из меню в ресторанах, оставленных McDonald’s в России, но у новой компании амбициозные цели роста после того, как она продала почти 120 000 бургеров, что является рекордом, в день открытия в качестве ее генерального директора. . в Рейтер.

Корпорация McDonald’s (MCD.N) полностью ушла из России, продав в мае все свои рестораны местному лицензиату. Под новым названием «Вкусно и точка» 12 и 13 июня вновь открылись 50 ресторанов в Москве и Подмосковье.

Генеральный директор Олег Пароев очень хочет добавить локации, но признал сложность замены некоторых компонентов и поставщиков, а также работы с другими франчайзи, все еще использующими бренды McDonald’s.

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Эпопея с уходом McDonald’s показывает, насколько сложно западным потребительским компаниям, решившим уйти из-за действий Москвы в Украине, разорвать все связи с Россией, а отечественным операторам заменить известные бренды.

Тысячи людей, посетивших главное открытие «Вкусно и точки» на Пушкинской площади в Москве, были встречены новым логотипом, цветовой гаммой и сегментированной упаковкой для всех брендов McDonald’s, так как новая компания потеряла права на товарные знаки и интеллектуальную собственность американской группы.

«В первый день мы продали около 120 000 бургеров», — сказал Бароев. «Мы никогда не видели таких ежедневных продаж за все время работы McDonald’s в России».

Хотя Бароев не ожидает, что этот спрос сохранится, он стремится превзойти цель роста нового владельца Александра Говора и достичь ее досрочно. Цель Говора — открыть 1000 магазинов за четыре-пять лет по сравнению с 850 магазинами под брендом McDonald’s.

Работа продолжается, сказал Бароев, который также хочет расширить сотрудничество со стратегическим партнером Сбербанком (SBER.MM), хотя роль акционера в крупнейшем российском кредиторе исключена.

Возвращение Макдональдса?

Гофур, который ранее управлял 25 ресторанами, сказал на открытии, что он заплатил «символическую» сумму McDonald’s в России и что американская компания ясно дала понять, что не будет использовать опцион на обратный выкуп в течение 15 лет.

Выражая свое личное мнение, Бароев заявил, что McDonald’s может вернуться в Россию, если «Вкусно и точка» снова станет франчайзи, но подчеркнул, что дискуссий на этот счет не было.

В заявлении, отправленном по электронной почте, McDonald’s сообщила, что «завершила продажу своего бизнеса в России и уходит с рынка».

пространство франшизы

Некоторые из бывших франчайзи McDonald’s сохранили свой бренд на своих электронных упаковках и в меню и продавали свои Биг Маки под другим именем, что создавало головную боль для «Вкусно и точки». Читать далее

Сотрудник принимает участие в подготовке к открытию нового ресторана «Вкусно и точка» после ухода McDonald’s Corp с российского рынка в Москве, Россия, 12 июня 2022 года. REUTERS/Евгения Новоженина/Архивное фото Читать далее

«Конечно, нас это не устраивает», — сказал Бароев.

Он сказал, что, хотя дальнейшее использование товарного знака McDonald’s является нарушением российского законодательства, компания не может подать в суд, поскольку не имеет прав на товарный знак.

«Росинтер Ресторантс» (РОСТ.ММ), бывший франчайзер, который до сих пор работает на вокзалах и в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, не ответил на запрос о комментариях.

Бароев рассказал, что «Вкусно и точка» предлагали предыдущим франчайзи присоединиться к новому бренду, и один из них уже согласился.

Баруев сказал, что Говор купил около 700 ресторанов, оставив около 100 ресторанов пропавшими без вести, и хотя у «Вкусно и точки» все еще есть доступ к старым поставщикам, у других бывших франчайзи его нет.

«Для меня загадка, какие продукты там продаются», — сказал он о ресторанах на вокзалах и в аэропортах, выступая в пятницу. «Но я могу точно сказать, что это совсем не те продукты или ингредиенты, которые раньше продавались в McDonald’s».

Головная боль поставщика

Бароев сказал, что «Вкусно и точка» стремится поддерживать качество продукции, но сохранить знакомый вкус — непростая задача.

Хотя 99% продуктов поступает от российских поставщиков, Бароев сказал, что «значительная часть» ингредиентов поступает из-за рубежа, что осложняется санкциями и сбоями в цепочке поставок.

Баруев сказал, что «Вкусно и точка» ищет нового поставщика напитков, поскольку Coca Cola (KO.N) работает над истощением своих запасов в России. Кофейная смесь останется, сказал он, теперь ее предлагает индийский инвестор, купивший российские предприятия финской Poleg.

По согласованию с McDonald’s рецепты будут меняться и ведутся работы по замене Биг Мака, сказал Бароев.

«Это огромная потеря», — сказал он. «Тот факт, что он сейчас исчез из списка, нам не помогает».

Создание нового бренда займет некоторое время, но Баруев настроен оптимистично.

«Наши гости привыкнут к новому названию и поймут, что они уже не в «Маке», а в «точке».

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Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Мэтта Соффхэма и Томаса Яновски

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