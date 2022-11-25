Эксклюзив: Польша добивается поддержки Германии для введения санкций против российского нефтепровода «Дружба»

ВАРШАВА (Рейтер) — Польша добивается поддержки со стороны Германии санкций ЕС в отношении польско-германского участка нефтепровода «Дружба», чтобы Варшава могла отказаться от сделки по покупке российской нефти в следующем году без уплаты штрафов, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров. Он сказал.

Источники также сообщили, что пара близка к заключению соглашения о координации Польшей морских поставок нефти в Германию через Гданьск и часть Дружбы, чтобы способствовать покупке Польшей принадлежащего России нефтеперерабатывающего завода Schwedt в Германии.

Евросоюз обязался с 5 декабря прекратить покупать российскую нефть по морским путям, но Дрогба в настоящее время освобожден от санкций. Это создает проблему для польского нефтепереработчика PKN Orlen. (ПКН.ВА) которая имеет долгосрочную сделку по покупке российской нефти по трубопроводу и должна будет заплатить штрафы за нарушение контракта.

Если ЕС наложит санкции на Дрогба — или, по крайней мере, на северное подразделение, которое снабжает Польшу и Германию, — обе страны смогут выйти из обязательств России по импорту нефти без штрафных санкций.

Южная часть трубопровода снабжает Венгрию, Словакию и Чехию, которым, в отличие от Польши и Германии, будет сложно диверсифицировать импорт нефти.

Согласно источникам, министерство климата Польши и министерство экономики Германии находятся на завершающей стадии переговоров по меморандуму о взаимопонимании по логистике нефти, который может разблокировать нероссийские притоки и помочь крупнейшему польскому нефтеперерабатывающему заводу реализовать свои интересы в Швете.

Пресс-секретарь министерства экономики в Берлине заявила в пятницу, что Германия по-прежнему привержена отказу от использования российской нефти с 2023 года и работает над решением с Польшей, чтобы обеспечить поставки Schwedt. Министерство климата Польши заявило в пятницу, что обещания Польши и Германии прекратить покупать российскую нефть требуют общеевропейского регулирования, и две страны сотрудничают для достижения этого.

Германия передала Шведта под опеку на шесть месяцев, не национализируя нефтеперерабатывающий завод и ища способы снабжать его нефтью.

Весной Польша и Германия обязались попытаться прекратить импорт российской нефти через северную часть Дружбы к концу года, но Orlen по-прежнему привязан к своему контракту с российской нефтегазовой компанией «Татнефть».

Один из источников сообщил, что польский нефтеперерабатывающий завод установил поставки для Дрогба на 2023 год, как это предусмотрено в контракте, но прекратит поставки, если трубопровод попадет под санкции.

Орлин отказался от комментариев в пятницу.

Компания уже снизила зависимость от российской нефти до 30% своих потребностей, заменив ее поставками из Саудовской Аравии, Норвегии и других стран.

Ранее в этом месяце «Коммерсант» сообщал, что Orlen подала заказ российской «Транснефти» на эксплуатацию нефтепроводов для поставки 3 млн тонн нефти в Польшу через «Дружбу» в 2023 году.

Контроль над Schwedt, который также снабжает западную Польшу, увеличил бы нефтеперерабатывающие мощности Orlen и контролировал бы потоки нефти и нефтепродуктов в регионе с активами в Польше, Чехии, Литве и Германии.

(Отчетность Марека Стшелецкого). Дополнительная отчетность Маркус Вэкет; Монтаж Кирстен Донован, Луиз Хэвенс и Алекс Ричардсон

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