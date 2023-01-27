ЭКСКЛЮЗИВ: российские бензиновые трейдеры отправятся в Пакистан в связи с приближением запрета на импорт из ЕС

МОСКВА (Рейтер) — Независимая российская нефтеперерабатывающая компания Forteinvest достигла договоренности о первой поставке российского бензина в Пакистан наземным транспортом, сообщили в пятницу два источника в отрасли, поскольку российские нефтеперерабатывающие предприятия на этой неделе ищут альтернативные рынки сбыта моторного топлива. Запрет на ввоз из Евросоюза.

Источники добавили, что Forteinvest продал трейдеру начальное количество 1000 тонн бензина со своего завода в Орске для доставки в Пакистан и имеет дополнительные заказы на поставку в страну бензина, дизельного топлива и сжиженного нефтяного газа.

Источники сообщили, что нефтепродукты будут отгружаться с Орского НПЗ в Оренбургской области России недалеко от границы с Казахстаном по железной дороге в Афганистан и перегружаться в автоцистерны для доставки в Пакистан, поскольку у России и Пакистана нет прямого железнодорожного сообщения.

Forteinvest не ответил на запрос о комментариях.

Этот шаг был предпринят за несколько дней до введения новых западных санкций, поскольку страны G7 и Европейский Союз, в который в целом входят 27 стран, стремятся ограничить доходы России от экспорта нефти, не нарушая глобальных поставок.

Ограничение цен на импортные российские нефтепродукты должно вступить в силу 5 февраля, наряду с запретом ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

Министр энергетики России заявил 20 января, что Россия может начать экспорт нефти в испытывающий энергетический голод Пакистан после марта, если условия будут согласованы.

Государственный министр нефти Пакистана заявил в декабре, что Россия будет продавать Пакистану сырую нефть, бензин и дизельное топливо по сниженным ценам, через несколько дней после того, как он привел правительственную команду в Москву для переговоров по сделке. В понедельник в Москве запланированы переговоры министров иностранных дел Пакистана.

Исторически у Пакистана не было значительных коммерческих энергетических отношений с Москвой. В настоящее время он зависит от нефти из стран Персидского залива, которые часто предоставляют такие услуги, как отсрочка платежей, и могут обеспечить более низкие транспортные расходы, учитывая его близость к Пакистану.

В 2022 году Россия отправила в Афганистан по железной дороге около 120 тысяч тонн бензина с Орского, Омского, Салафатского, Танико и Таифского НПЗ, а также около 41 тысячи тонн дизельного топлива белорусского производства и с российских нефтебаз. Данные железной дороги показывают, что Россия также экспортировала в страну около 104 000 тонн сжиженного нефтяного газа.

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Кристины Финчер

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