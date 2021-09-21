Эксклюзив: Талибан назначил афганским посланником в ООН и просит поговорить с мировыми лидерами

Представитель талибов? Сохаил Шахин уезжает после пресс-конференции в Москве, Россия, 9 июля 2021 года. REUTERS / Татьяна Макеева

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (Рейтер) – Талибан запросил выступление перед мировыми лидерами в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на этой неделе и назначил своего представителя Сухейля Шахина послом Афганистана в Организации Объединенных Наций, согласно письму, которое Рейтер увидело во вторник.

Министр иностранных дел Талибана Амир Хан Муттаки обратился с просьбой в письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в понедельник. Моттаки попросил выступить во время ежегодного собрания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, которое заканчивается в понедельник.

Представитель Гутерриша Фархан Хак подтвердил сообщение Моттаки. Этот шаг представляет собой конфронтацию с Гуламом Изакзаи, послом ООН в Нью-Йорке, который представляет афганское правительство, свергнутое талибами в прошлом месяце.

Хак сказал, что конкурирующие заявки на место Афганистана в Организации Объединенных Наций были отправлены в Комитет по полномочиям из девяти членов, в который входят США, Китай и Россия. Маловероятно, что комитет соберется по этому вопросу до понедельника, поэтому сомнительно, что министр иностранных дел Талибана выступит перед всемирной организацией.

Принятие в конечном итоге посла талибов в ООН стало бы важным шагом в стремлении воинствующей исламистской группировки к международному признанию, которое могло бы помочь высвободить столь необходимые средства для нуждающейся в денежных средствах афганской экономики.

Гутерриш сказал, что стремление Талибана к международному признанию является единственным рычагом, которым другие страны должны оказывать давление в целях обеспечения инклюзивного правительства и уважения прав, особенно женщин, в Афганистане.

Хак сказал, что в сообщении талибов говорится, что миссия Исааке «считается выполненной и что он больше не представляет Афганистан».

До принятия решения Комитетом по проверке полномочий Исакзай остается на своем месте в соответствии с правилами Генеральной Ассамблеи. В настоящее время он должен выступить с речью в последний день встречи 27 сентября, но не сразу стало ясно, может ли какая-либо страна возразить после выступления талибов.

Комитет традиционно собирается в октябре или ноябре, чтобы оценить полномочия всех членов ООН, прежде чем представить отчет на утверждение Генеральной Ассамблее до конца года. Дипломаты сказали, что комитет и Генеральная Ассамблея обычно единогласно работают над полномочиями.

Другими членами комитета являются Багамы, Бутан, Чили, Намибия, Сьерра-Леоне и Швеция.

Когда Талибан в последний раз правил в период с 1996 по 2001 год, посол изгнанного ими афганского правительства оставался представителем ООН после того, как Мандатный комитет отложил свое решение по конкурирующим претензиям на место.

В отчете комитета говорится, что решение было отложено «на том основании, что нынешние представители Афганистана, аккредитованные при ООН, будут продолжать участвовать в работе Генеральной Ассамблеи».

Об этом сообщает Мишель Николс; Редакция Мэри Милликен и Гранта Макколла

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