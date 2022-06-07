Эксклюзив AP: Украина находит тела после осады металлургического завода

Киев, Украина (AFP) – Россия начала передачу тел убитых украинских боевиков металлургическому заводу «Азовсталь», похожему на крепость заводу в разрушенном городе Мариуполь. Где их последний рубеж? Он стал символом сопротивления нашествию Москвы. .

По словам военного командира и пресс-секретаря полка «Азов», десятки погибших, которые были извлечены из руин мельницы, ныне оккупированной Россией, были перевезены в столицу Украины Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков.

Полк «Азов» был в числе украинских частей, защищавших металлургические заводы. В течение почти трех месяцев до капитуляции в мае русские безжалостно атаковали с суши, моря и воздуха.

Было неясно, сколько тел может остаться на заводе.

Тем временем российские войска продолжали сражаться за контроль над Северодонецком, городом на востоке Украины, который играет центральную роль в достижении цели Москвы по завершению захвата промышленного региона Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска также намерены захватить юго-восточный город Запорожье, где проживает более 700 000 человек, что может серьезно ослабить позиции Украины и позволить российской армии продвинуться ближе к центру страны.

«В Запорожской области… там самая угрожающая ситуация», — сказал Зеленский.

Неутомимая оборона сталелитейного завода украинскими истребителями помешала Кремлю быстро захватить Мариуполь и сдержать российские силы в стратегическом портовом городе.

Судьба защитников в руках россиян окутана неизвестностью . Зеленский сообщил, что более 2500 бойцов завода задержаны, и Украина работает над их освобождением.

Украинское правительство не объявило об извлечении их останков из руин «Азовстали», а российские официальные лица никак не прокомментировали. Но родственники солдат, погибших на заводе, обсудили операцию с Associated Press.

Украина в субботу объявила о первом официально подтвержденном обмене погибшими с начала войны. Она сказала, что обе стороны обменялись 320 телами, и каждая из них обнаружила 160 комплектов останков. Обмен состоялся в четверг на передовой в Запорожской области.

Анна Головко, пресс-секретарь полка «Азов», заявила, что все 160 украинских тел, переданных русскими, были найдены на руинах «Азовстали». В нем говорилось, что не менее 52 тел считаются останками солдат полка «Азов».

Максим Зорин, бывший командир полка «Азов», который сейчас является одним из командиров киевской воинской части, подтвердил, что среди обменявшихся были тела с металлургического завода.

Брат бойца «Азова», пропавшего без вести и опасавшегося смерти на сталелитейных заводах, рассказал Associated Press, что как минимум два грузовика с телами из «Азовстали» были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания.

Вячеслав Дрова сообщил, что останков его старшего брата Дмитрия Лисина среди найденных тел пока не обнаружено. Он добавил, что некоторые из погибших получили тяжелые ожоги.

Мать солдата, погибшего в результате авиаудара по заводу, сообщила, что ей позвонили из батальона «Азов» и сказали, что тело ее сына может быть среди тел, доставленных в Киев. Мать не хотела раскрывать себя или своего сына по имени, говоря, что опасается, что обсуждение процесса выздоровления может помешать ей.

Со слезами на глазах она назвала своего сына героем. «Для меня важно похоронить его на нашей украинской земле», — сказала она.

Среди других событий понедельника — усилия Украины по борьбе с российским вторжением. Надвигающийся большой во время празднования Дня Д Во Франции, где отмечали 78-ю годовщину завоевания Нормандии.

«Борьба на Украине — это чествование этих ветеранов Второй мировой войны», — сказал генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, на американском кладбище в Кольвиль-сюр-Мер, с видом на пляж Омаха в Нормандии.

«Речь идет о поддержании так называемой международной системы, основанной на глобальных правилах, установленных мертвыми, которые похоронены здесь, на этом кладбище», — добавил он.

Чарльз Шей, 97-летний американский ветеран Дня Д, был в Омаха-Бич, чтобы отпраздновать годовщину высадки десанта 6 июня 1944 года и почтить память павших в тот день. Когда его спросили о войне на европейском континенте, Шей сказал: «Это очень печальная ситуация».

«В 1944 году я высадился на этих пляжах, и мы верили, что принесем мир во всем мире. Но это невозможно».

Тем временем президент украинской сепаратистской Донецкой Народной Республики заявил, что промосковский регион привлекает к суду трех британцев, которые якобы были наемниками для Украины. Если их признают виновными по обвинениям, в том числе в попытке захвата власти, мужчин могут приговорить к смертной казни.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 5 миллионов рублей (81 000 долларов США) семьям военнослужащих Росгвардии, погибших на Украине. Личный состав гвардии участвовал в таких операциях, как захват Чернобыльской АЭС. Общая сумма в шесть раз превышает среднегодовую российскую зарплату.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные самолеты выпустили ракеты дальнего действия по полю боя, чтобы уничтожить завод на окраине города Лозова на северо-востоке Харьковской области, где производился ремонт бронетехники.

Конашенков сообщил, что российские самолеты нанесли удары по 73 районам сосредоточения украинских сил и техники, а российская артиллерия нанесла удар по 431 военной цели. Его утверждения не могут быть проверены независимо.

Украинские силы оказали сопротивление в Северодонецке и других регионах.

«Их больше, они сильнее, но у нас есть все шансы бороться на этом направлении», — сказал Зеленский.

Огонь украинской артиллерии был слышен за городом Бахмут, юго-западнее Северодонецка.

Украинские танки двигались туда-сюда от линии фронта, тщательно прячась под деревьями после обстрела российских позиций. Это был один из танков Т-80, захваченных у российских войск. Его экипаж срубил кусты топорами, а машину и ее главное орудие прикрыл ветками.

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корреспонденты Associated Press Дэвид Китон и Александр Сташевский в Киеве; Юрас Кермано во Львове, Украина; Андреа Роза в Бахмуте, Украина; и Сильви Курбе в Кольвиль-сюр-Мер, Франция, внесли свой вклад в эту историю.

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