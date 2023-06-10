ЭКСКЛЮЗИВ: Forza Motorsport выходит 10 октября

Основные моменты истории Источники, близкие к eXputer, подтвердили, что Forza Motorsport — восьмая игра Forza Motorsport и перезапуск франшизы — выйдет 10 октября.

Игра была официально анонсирована в 2020 году и появится в первый день подписки Xbox Game Pass для Xbox Series X | С и ПК.

Самый последний Форза Моторспорт By Turn 10 Studios, объявленная в 2020 году, теперь имеет дату выпуска, как ЭКСКЛЮЗИВНО подтвердили источники eXputer. в Восьмое, выход на основную линию В получившей признание критиков франшизе Forza, которая выйдет в 10 октября 2023 г.. Уже подтверждено, что больше об этой перезагрузке будет раскрыто на быстро приближающейся выставке Xbox Showcase, и также возможно, что дата релиза станет официальной во время мероприятия.

Мы рады подтвердить #ФорзаАвтоспорт КРЫТЫЕ АВТОМОБИЛИ. Встречайте потрясающий Cadillac Racing V-Series.R № 01 2023 года и Chevrolet Corvette E-Ray 2024 года. Присоединяйтесь к Xbox Game Show 11 июня, чтобы поближе познакомиться с автомобилями и увидеть полное прохождение нашего сингла… pic.twitter.com/SkGS7y4Y4c — Форза Моторспорт (ForzaMotorsport) 25 мая 2023 г.

Название находится в разработке уже довольно давно, учитывая, что его первое раскрытие произошло три года назад в Xbox Экспо 2020. С тех пор вокруг грядущего гоночного симулятора собралось много шумихи, поскольку он имеет большой вес в качестве следующего лидера самой популярной серии видеоигр для Xbox. Тем не менее, Forza редко разочаровывается в своих последних предложениях, это точно.

Обращение к аудитории во время Xbox и Bethesda’s Developer Direct Ранее в этом году креативный директор Turn 10 Studio Крис Эсаки заявил, что Forza Motorsport 2023 года будет «Команда усердно работает над тем, чтобы представить вам следующее поколение Forza Motorsport, Создан с нуля, чтобы использовать преимущества консолей серии Xbox.», тем самым оправдывая свой перезагруженный статус. Кроме того, они сказали:

[Forza Motorsport] Технически это самая продвинутая гоночная игра из когда-либо созданных».

Хотя дата выхода Forza Motorsport еще не определена, Разработчики выпустили обновление в апреле Последняя часть этой серии в настоящее время находится в разработке и запланирована на 2023 год.

Хотя мы сосредоточены на полировке Forza Motorsport и подготовке ее к выпуску в конце этого года, мы по-прежнему будем рады услышать от вас функции и заказы на отслеживание, мы можем помнить о том, что вы хотели бы видеть больше в будущем. »

Forza Motorsport выйдет на Xbox Series X | Исключительно для S и ПК, не говоря уже о том, что гоночный симулятор попал в Game Pass — службу подписки на игры для Xbox — в первый день своего выпуска.