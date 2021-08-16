Экспедиция по изучению белых медведей, моржей отправилась из Архангельска – Science & Space

Архангельск, 16 августа. Экспедиция на научно-исследовательском судне «Иван Петров» вышла в пятницу из Архангельска для изучения белых медведей и моржей на островах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, сообщает пресс-служба «Роснефти» ТАСС.

«Экспедиция организована Арктическим научным центром« Роснефти »и Институтом экологии и эволюции Северцова», – сказали в пресс-службе. «Это вторая экспедиция в рамках проекта по изучению морских популяций белого медведя и атлантического моржа в Кара-Баренцевом регионе».

«В течение месяца ученые будут отслеживать и подсчитывать животных, занесенных в Красную книгу России», – добавили в пресс-службе. «Ученые изучат запасы корма и пути миграции животных».

Участники экспедиции будут разделены на две группы: одна группа останется на мысе Желания, северной оконечности острова Северный архипелага Новая Земля, у основания парка «Русская Арктика». Члены группы будут наблюдать за белыми медведями.

моржовые исследования

Вторая группа направится к островам Оран, Земля Франца-Иосифа и Виктория для изучения атлантического моржа. Во время всех морских переходов ученые будут продолжать следить за животными на льду или в воде. Аэрофотосъемка – методы, использованные год назад – запланированы на всех известных моржовых веслах. Для подсчета животных будут использоваться бесшумные дроны. Этот метод считается самым безопасным, точным и наименее стрессовым для животных.

Ученые будут использовать подводные аппараты с дистанционным управлением возле обнаруженных болот для проведения видеосъемки нижних населенных пунктов. «Мы возьмем пробы со дна – кормовая база, донные животные для изучения кормовой базы моржа; также будем использовать видеозапись для изучения дна – на корабле у нас есть роботы и подводные камеры», – Виктория Мельникова Об этом ТАСС сообщил представитель МГУ. Таким образом, специалисты оценят кормовую базу местности.

Экспедиция планирует изучить генетическое разнообразие животных и то, как их маршруты миграции зависят от ледовых условий, а также болезней и загрязнения. Они установят фотоловушки, чтобы увидеть животных, лежащих на арктических островах.

В начале 2020 года «Роснефть» и Минприроды подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Национального экологического проекта. «Роснефть» реализует совместную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – важнейших индикаторов устойчивости арктических экосистем. Помимо белых медведей и моржей, специалисты изучают диких северных оленей и белых чаек – редкие виды морских птиц, занесенные в Красную книгу России.