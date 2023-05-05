Эксперты говорят, что беспилотники над Кремлем, скорее всего, были запущены из России

Кремлевская крепость имеет обширную защиту от дронов

Вряд ли поездка более 400 км от Украины

В случае запуска в России возможны несколько типов дронов

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Американские эксперты по беспилотникам заявили, что беспилотники, разбившиеся над Кремлем в начале этой недели, вероятно, обошли большое количество средств защиты в Москве и вокруг нее, что указывает на то, что они могли быть запущены с территории России.

Кадры с дронов побудили правительства и аналитиков из открытых источников исследовать происхождение дронов, предназначенных для полета к месту назначения и взрыва.

Москва была глубоко обеспокоена защитой Кремля от беспилотников по крайней мере с 2015 года, когда она начала использовать электронные средства противодействия, чтобы автоматически направлять их, «подделывая» местоположения GPS, сказала Дана Гоард, президент некоммерческой организации Resilient Navigation and Timing Foundation. Они выступают за более строгую и избыточную систему GPS.

«Спуфинг» происходит, когда поддельный сигнал GPS отправляется вместо законного, обманывая электронные системы наведения на дронах или других устройствах.

Сложное защитное оборудование может означать, что тип используемого беспилотника, который, по его мнению, является беспилотником среднего размера, сказал Гоард, «вероятно, не использовал GPS, а управлялся вручную, что указывает на близкий запуск, или был направлен и нанесен на карту». трек в стиле камикадзе».

Два из множества видеороликов, размещенных в российских социальных сетях, показывают, как два объекта летят по одной и той же траектории к одной из самых высоких точек кремлевского комплекса — Сенатскому куполу. Первый, похоже, был уничтожен не более чем клубом дыма, а второй, похоже, оставил тлеющие обломки на куполе.

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«Удивительно, что этот беспилотник может летать по всей Москве и даже Кремлю, не будучи обнаруженным и уничтоженным», — сказал Блейк Резник, основатель и генеральный директор производителя дронов BRINC.

«Относительно небольшой размер и небольшая высота могут помочь. Если дрон не использует GPS и не связывается с наземной станцией управления, это также защитит его от методов глушения или спуфинга», — сказал Резник.

По словам Гоарда, у Кремля есть множество систем ближней обороны, основанных на радаре и визуальном отслеживании, которые могут использовать пули и разрывные снаряды для защиты от беспилотников и даже ракет.

— сказал эксперт по беспилотным летательным аппаратам Дэн Гиттингер из Ассоциации вертикальных полетов, группы по защите интересов инженеров.

Если это военный беспилотник с возможностью дальнего полета — например, летающий из Украины, — то только несколько стран будут иметь под рукой дрон такого размера.

Около полудюжины более крупных военных беспилотников, которые в настоящее время разрабатываются или используются по всему миру, способны летать на расстояние более 400 км. По словам Гитингера, Китай, Индия, Тайвань и Украина входят в группу стран, производящих дроны такого размера и возможностей.

Геттер, опубликовавший бумага Говоря о беспилотниках с односторонней атакой, он сказал в четверг, что если беспилотник будет запущен из России, то будет гораздо больше самолетов, способных провести эту атаку.

(Репортаж Майка Стоуна из Вашингтона). Монтаж Крис Сандерс и Эндрю Коуторн

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