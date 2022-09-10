Эксперты говорят, что восстановление Украины после российского вторжения может обойтись в 350 миллиардов долларов От Reuters

© Рейтер. Местный житель проходит мимо рынка, разрушенного военными ударами, поскольку вторжение России в Украину продолжается, на Салтовке, одном из наиболее пострадавших жилых районов Харькова, Украина, 6 сентября 2022 года. REUTERS/Вячеслав Ратынский



Андреа Шалал

Отчет Всемирного банка, правительства Украины и Европейской комиссии, опубликованный в пятницу, показал, что по состоянию на 1 июня российское вторжение нанесло Украине прямой ущерб на сумму более 97 миллиардов долларов, но восстановление страны может стоить почти 350 миллиардов долларов.

Она сказала, что Украина также понесла убытки в размере 252 миллиардов долларов из-за сбоев в экономических потоках и производстве, а также дополнительных расходов, связанных с войной, в то время как ожидалось, что перемещение трети украинцев повысит уровень бедности до 21%. Всего от 2% до войны.

В целом, по оценкам отчета, потребности Украины в восстановлении достигнут 349 миллиардов долларов по состоянию на 1 июня, что примерно в 1,6 раза превышает ВВП страны в 200 миллиардов долларов в 2021 году.

Из этой суммы 105 миллиардов долларов необходимо в краткосрочной перспективе для решения неотложных задач, таких как восстановление тысяч поврежденных или разрушенных школ и более 500 больниц. Также необходимо было подготовиться к предстоящей, потенциально суровой зиме, отремонтировав дома, обогрев и купив газ.

В отчете указано, что все цифры являются предварительными и, вероятно, будут расти по мере продолжения войны.

«Воздействие вторжения будет ощущаться на протяжении поколений: семьи будут перемещены и рассеяны, развитие человечества будет нарушено, подлинное культурное наследие уничтожено, а позитивная экономика и бедность обращены вспять», — добавила она.

Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе, сказал, что выводы основаны на международно признанной «очень надежной» методологии и должны быть положены в основу конференции по восстановлению G7, которая состоится в Берлине 25 октября.

Он сказал, что первоначальные оценки Украины, согласно которым восстановление ее экономики обойдется в 750 миллиардов долларов, вероятно, были экстраполяцией экономического ущерба и потерь, но неясно, какая именно методология использовалась для получения этой оценки, сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в сообщении в Telegram, что в отчете представлена ​​первая всесторонняя оценка ущерба, нанесенного войной Украине, и заложена основа для финансирования плана восстановления.

Олег Устенко, главный экономический советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Украина нуждается в обязательствах со стороны стран-доноров, которые будут продолжать предоставлять финансирование в размере 5 миллиардов долларов каждый месяц в течение следующего года.

Банерджи согласился с тем, что Украина будет нуждаться в внешней поддержке до 2023 года, если не произойдет каких-то «действительно радикальных изменений в ходе войны».

Он сказал, что дела в экономике «немного лучше», чем опасались, и в настоящее время ожидается сокращение ВВП на 30-35% в 2022 году, а не на 45%, как первоначально прогнозировалось.

Банерджи сказал, что в отчете учитываются инвестиции, необходимые для «лучшего восстановления» и помощи Украине в модернизации ее инфраструктуры советских времен.

Он предупредил, что темпы восстановления будут в значительной степени зависеть от хода войны и способности украинского государственного и частного секторов поглотить финансирование.

«Если подумать об огромных затратах на жилье, реально на восстановление и ремонт уйдет много лет», — сказал он.