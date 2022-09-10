Эксперты говорят, что восстановление Украины после российского вторжения может обойтись в 350 миллиардов долларов От Reuters

Андреа Шалал
Отчет Всемирного банка, правительства Украины и Европейской комиссии, опубликованный в пятницу, показал, что по состоянию на 1 июня российское вторжение нанесло Украине прямой ущерб на сумму более 97 миллиардов долларов, но восстановление страны может стоить почти 350 миллиардов долларов.
Она сказала, что Украина также понесла убытки в размере 252 миллиардов долларов из-за сбоев в экономических потоках и производстве, а также дополнительных расходов, связанных с войной, в то время как ожидалось, что перемещение трети украинцев повысит уровень бедности до 21%. Всего от 2% до войны.
В целом, по оценкам отчета, потребности Украины в восстановлении достигнут 349 миллиардов долларов по состоянию на 1 июня, что примерно в 1,6 раза превышает ВВП страны в 200 миллиардов долларов в 2021 году.
Из этой суммы 105 миллиардов долларов необходимо в краткосрочной перспективе для решения неотложных задач, таких как восстановление тысяч поврежденных или разрушенных школ и более 500 больниц. Также необходимо было подготовиться к предстоящей, потенциально суровой зиме, отремонтировав дома, обогрев и купив газ.
В отчете указано, что все цифры являются предварительными и, вероятно, будут расти по мере продолжения войны.
«Воздействие вторжения будет ощущаться на протяжении поколений: семьи будут перемещены и рассеяны, развитие человечества будет нарушено, подлинное культурное наследие уничтожено, а позитивная экономика и бедность обращены вспять», — добавила она.
Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе, сказал, что выводы основаны на международно признанной «очень надежной» методологии и должны быть положены в основу конференции по восстановлению G7, которая состоится в Берлине 25 октября.
Он сказал, что первоначальные оценки Украины, согласно которым восстановление ее экономики обойдется в 750 миллиардов долларов, вероятно, были экстраполяцией экономического ущерба и потерь, но неясно, какая именно методология использовалась для получения этой оценки, сказал он.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в сообщении в Telegram, что в отчете представлена первая всесторонняя оценка ущерба, нанесенного войной Украине, и заложена основа для финансирования плана восстановления.
Олег Устенко, главный экономический советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что Украина нуждается в обязательствах со стороны стран-доноров, которые будут продолжать предоставлять финансирование в размере 5 миллиардов долларов каждый месяц в течение следующего года.
Банерджи согласился с тем, что Украина будет нуждаться в внешней поддержке до 2023 года, если не произойдет каких-то «действительно радикальных изменений в ходе войны».
Он сказал, что дела в экономике «немного лучше», чем опасались, и в настоящее время ожидается сокращение ВВП на 30-35% в 2022 году, а не на 45%, как первоначально прогнозировалось.
Банерджи сказал, что в отчете учитываются инвестиции, необходимые для «лучшего восстановления» и помощи Украине в модернизации ее инфраструктуры советских времен.
Он предупредил, что темпы восстановления будут в значительной степени зависеть от хода войны и способности украинского государственного и частного секторов поглотить финансирование.
«Если подумать об огромных затратах на жилье, реально на восстановление и ремонт уйдет много лет», — сказал он.
«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт».