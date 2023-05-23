Эксперты говорят, что ложные вирусные изображения взрыва возле Пентагона, скорее всего, были созданы искусственным интеллектом

Поддельная фотография взрыва возле Пентагона вызвала панику в социальных сетях в понедельник утром, прежде чем официальные лица смогли быстро вмешаться и развеять слухи.

По его словам, эксперты заявили, что вирусное изображение имело признаки мошенничества с искусственным интеллектом. .

«В заповеднике Пентагона или рядом с ним не было взрывов или происшествий, и не было непосредственной опасности или опасности для населения», — говорится в заявлении Агентства защиты сил Пентагона Министерства обороны и пожарной охраны округа Арлингтон.

На снимке, распространенном в Twitter, видно черное облако дыма возле здания.

По словам Хани Фарида, профессора компьютерных наук Калифорнийского университета в Беркли, который специализируется на цифровой криминалистике, дезинформации и анализе изображений, несоответствия в здании, заборе и прилегающей территории — это недостатки, которые обычно встречаются в изображениях, созданных ИИ.

В частности, трава и бетон плавно переходят друг в друга, забор имеет неправильную форму, из передней части тротуара торчит странный черный столб, но он также является частью забора», — написал он в электронном письме AP. Окна здания не соответствуют фотографиям Пентагона, которые можно найти в Интернете.

Ассошиэйтед Пресс сообщает, что фотография и заявление были также опубликованы RT, поддерживаемой правительством российской медиа-компанией, ранее известной как Russia Today.

«Сообщения о взрыве возле Пентагона в Вашингтоне, округ Колумбия», — написало российское государственное информационное агентство в уже удаленном твите своим более чем трем миллионам подписчиков.

S&P 500 также ненадолго упал на 0,3%, так как аккаунты в социальных сетях и инвестиционные сайты, популярные среди внутридневных трейдеров, повторили ложные заявления.

Примечание редактора: Ассошиэйтед Пресс внес свой вклад в эту статью.