Эксперты говорят, что Россия, вероятно, стоит за обрушением плотины на Украине

АМСТЕРДАМ (Рейтер) — Обрушение Каховской плотины на юге Украины произошло из-за российских взрывчатых веществ, говорится в предварительных выводах группы юристов, помогающих украинской прокуратуре в расследовании, опубликованных в пятницу. .

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в разрушении Каховской плотины в качестве поддерживаемой Западом тактики по эскалации конфликта.

Украина расследует взрыв как военное преступление и, возможно, преступное уничтожение окружающей среды или «экоцид».

Огромная Каховская гидроэлектростанция советских времен, которая находилась под контролем России с момента вторжения 24 февраля, была прорвана рано утром 6 июня, в результате чего паводковые воды попали на большую часть поля боя на юге Украины, опустошив сельскохозяйственные угодья, отрезанные от земли. водоснабжения значительной части населения.

С 10 по 11 июня Херсонскую область посетили эксперты международной юридической фирмы по правам человека Global Rights Compliance, которая ведет работу по привлечению к ответственности за зверства в Украине, вместе с генеральным прокурором Украины и командой Международного уголовного суда.

«Доказательства и анализ доступной информации, включая датчики землетрясений и обсуждения с ведущими экспертами по сносу, позволяют предположить, что существует высокая вероятность того, что разрушение было вызвано взрывчатыми веществами, предварительно заложенными в критических точках конструкции плотины», — резюмируя первоначальные выводы. из команды юридической фирмы, увиденное агентством Reuters.

Старший юрист Global Rights Compliance Юсуф Сайед Хан, участвовавший в выездной миссии в Херсон, заявил, что обнаружение российской стороной подрыва дамбы заранее заложенной российской стороной взрывчаткой «является определением 80% и выше». ».

[1/4] Вид на затопленную территорию после прорыва Новой Каховской плотины во время нападения России на Украину в Херсоне, Украина, 10 июня 2023 года. REUTERS/Александр Клименко/File Photo

В интервью он сказал, что результаты основаны не только на сейсмических датчиках и одном из ведущих поставщиков разведывательных данных с открытым исходным кодом, но также на шаблонах атак и других атаках, которые мы задокументировали. По его словам, это включало предыдущие нападения на важнейшую водную инфраструктуру, включая объекты и трубопроводы.

Они отвергли теорию о том, что катастрофический прорыв плотины мог быть вызван только бесхозяйственностью.

Хан сказал, что разрушение плотины и ее воздействие на Каховское водохранилище и прилегающую территорию создали условия, которые, по мнению следователей, могли представлять собой преступление голодной смерти, поскольку были нацелены на «нечто необходимое для выживания гражданского населения».

Нападение может стать частью более широкого преступления против человечности, но группа еще не приняла такого решения.

Британский адвокат Катриона Мердок, руководившая расследованием Mobile Justice Team, заявила в своем заявлении, что преднамеренное нападение на плотину может представлять собой военное преступление в соответствии с международным гуманитарным правом, поскольку предполагается, что оно носит гражданский характер, если только не было законной военной цели.

«Даже в крайне маловероятном сценарии плотина или даже прилегающая к ней территория представляли бы реальную военную цель, пропорциональную разрушению плотины, она все равно будет надежно защищена в соответствии с международным гуманитарным правом», — сказала она.

Международный уголовный суд, постоянно действующий в мире суд по военным преступлениям, также расследует атаки на инфраструктуру Украины, которые, возможно, нарушили международное право.

(Отчетность Энтони Дойча) Редактирование Филиппы Флетчер

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