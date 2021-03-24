Эксперты из Манчестера были удостоены звания стипендиатов Академии общественных наук.

Два академика из Манчестерского университета были признаны ведущими экспертами в своей области и удостоены награды Академии социальных наук.

Новые стипендиаты названы из-за различий и влияния их работы, которая решает жизненно важные вопросы и вносит вклад в социальные науки для общего блага. Благодаря лидерству, научным знаниям, прикладным исследованиям, а также разработке политики и практике они помогают углубить понимание некоторых из самых сложных проблем, с которыми сталкивается наше общество и мир. Академия состоит из более чем 1400 человек, 46 ассоциаций и ряда дочерних компаний. Это обширное сообщество из более чем 90 000 социологов помогло укрепить позиции Великобритании как мирового лидера в области социальных наук.

К ним присоединяется Джорам Гурельски, профессор политики из Манчестера, чьи новаторские междисциплинарные исследования в нескольких областях – сравнительной политике, политической и экономической истории и славистике – ставят его на вершину социальных и гуманитарных наук. Начиная с российского случая, его работа помогла пролить свет на природу доверия, прав собственности и институциональных изменений при диктатуре – последняя из его книг Субдиктатура: сети, лояльность и институциональные изменения в Советском Союзе. Он работает в Манчестерском университете с 1994 года и становится новым руководителем отдела политики.

Второй новый коллега из Манчестера – доктор Ванесса Мэй, профессор социологии, которая наиболее известна своим опытом в областях принадлежности, себя, семьи и личной жизни. Она работает в Манчестере с 2005 года и является содиректором Центра исследований повседневной жизни Моргана. Она также является соредактором журнала «Социология».

Это двое из 37 исключительно талантливых практиков и ученых в области социальных наук, которые присоединились к стипендии Академии этой весной. В совокупности их интеллектуальное и исследовательское лидерство и профессиональный опыт мирового уровня демонстрируют важность социальных наук в нашей политической, социальной и экономической жизни.