Эксперты, работающие с ООН в пятницу, выразили сожаление по поводу сообщений о нарушениях прав человека, включая похищения, депортации и насильственные исчезновения этнических меньшинств в оккупированном Россией Крыму, и призвали Москву сделать больше для защиты прав татар и других тамошних жителей. Комитет по ликвидации расовой дискриминации в рамках регулярного периодического обзора государств-членов Организации Объединенных Наций в этом месяце рассмотрел Россию и регионы, которые она контролирует, наряду с пятью другими странами. Влияние войны Москвы на Украине на расовые права и ненависть привлекло особое внимание. В своем обзоре России группа независимых экспертов сосредоточила внимание только на одном аспекте войны — влиянии на расовую дискриминацию, — которая стала свидетелем целого ряда злоупотреблений и других нарушений прав человека, включая убийства, казни без надлежащего судебного разбирательства, изнасилования, произвольные задержания и гораздо больше, по мнению наблюдателей за соблюдением прав человека, Организации Объединенных Наций и других.

Комитет сослался на сообщения об «уничтожении и повреждении культурного наследия крымских татар, в том числе надгробий, памятников и мавзолеев», а также на отсутствие информации о мерах по защите этих объектов от вандализма. Он сослался на сообщения о препятствиях для использования и изучения украинского и крымскотатарского языков и призвал к воссозданию Совета, представительного органа крымских татар, который был распущен в 2016 году.

Отметив «отказ» российских послов от предоставления информации, эксперты предположили, что по международному праву Крым остается частью Украины, несмотря на аннексию полуострова Россией в 2014 году.

Группа сослалась на сообщения о «многочисленных и серьезных нарушениях прав человека в отношении представителей этнических меньшинств и коренных народов в Крыму, в частности о похищениях, насильственных исчезновениях, произвольных задержаниях, жестоком обращении и насильственном перемещении или насильственной депортации населения с этих территорий в Российская Федерация.» Комитет призван помочь государствам выполнить свои обязательства по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую Москва, тогда столица Советского Союза, ратифицировала более пятидесяти лет назад. Пропустив обзор Комиссии по правам человека, проводимый при поддержке ООН в прошлом году, Россия направила делегацию из примерно 20 человек, чтобы присутствовать и ответить на вопросы во время обзора, что стало первым российским представителем для обзора прав человека в ООН в Женеве с тех пор, как Россия запустила полноценный обзор. масштабное вторжение. Украина 24 февраля 2022 года.

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