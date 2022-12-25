Эксперты определили перспективные направления научно-технического сотрудничества Беларуси и России

20 декабря, Минск. /Корр. БЕЛТА/. В ходе прошедшей 19 декабря в Минске встречи Президента Беларуси Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным были обсуждены важные вопросы в ряде сфер, в том числе в области науки и техники. Российский лидер подтвердил планы отправить белорусского космонавта в космос в 2023 году. Доктор экономических наук Валерий Байнев рассказал БЕЛТА о перспективных направлениях научно-технического сотрудничества Беларуси и России.

«Если мы объединим наши возможности, то будем конкурентоспособны по всем параметрам. Последние 20 лет Россия опиралась на газ, нефть и металлические руды, то есть на сырье. В то же время Беларусь, страна, не богата природными ресурсами, сделала ставку на интеллект и трудолюбие, научно-технический потенциал… Поэтому получается, что Беларусь и Россия дополняют друг друга», — сказал Валерий Байнев.

Экономист отметил, что Россия сейчас находится в сложной ситуации, так как оказалась на стороне коллективной агрессии. Россия понимает, что одного сырья не хватит. Именно поэтому Владимир Путин приехал в Беларусь. Он сказал, что хочет объединить природные, региональные и человеческие ресурсы.

Сейчас космос — область прорыва в научно-техническом сотрудничестве Беларуси и России. Военная ситуация в Украине показала, что космос играет важную роль. Действительно, мощные спутники НАТО обеспечивают информационное преимущество на поле боя. «Нам нужно наверстать упущенное в этой сфере», — сказал Валерий Пенев. «Микроэлектроника — еще одна очень важная сфера, в которой Беларусь сохранила ряд компетенций. Примером тому является наша интегрированная компания. Российские компании делают ставку на импортное оборудование, а белорусские компании сохранили линейку отечественного оборудования. Да, это не передовой, но это наш собственный.

Кроме того, Валерий Байнев отметил, что станкостроение также является очень важным направлением сотрудничества и имеет большие перспективы. «Технологическая война, которую нам объявил Запад, в первую очередь связана с запретом на поставку технологического оборудования. Это вызывает серьезные проблемы, потому что большая часть станков импортируется как в Беларусь, так и в Россию. Со временем , это оборудование устареет и выйдет из строя, а в условиях технологического эмбарго его будет сложно модернизировать или заменить. «Эта отрасль заслуживает самого пристального внимания», — считает экономист.

Эксперт также отметил, что производство пассажирских и грузовых перевозок является еще одним перспективным направлением научно-технического сотрудничества Беларуси и России.