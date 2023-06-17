Эксперты прогнозируют сокращение экономики Германии и России в 2023 году — EURACTIV.com

Ожидается, что экономика Германии сократится в этом году, отставая от других крупных экономик, и только у России дела обстоят хуже, согласно прогнозным отчетам двух крупных экономических аналитических центров в четверг.

Ранее экономисты ожидали небольшого роста ВВП в 2023 году, согласно первоначальным прогнозам Немецкого института экономических исследований (DIW) и Кильского института мировой экономики (Ifw). Тем не менее, DIW теперь ожидает, что экономика сократится на 0,2%, в то время как IFW ожидает снижения на 0,3%, поскольку оба института представили свои обновленные отчеты в четверг.

«Германия — одна из худших компаний среди всех крупных компаний. [economies]Об этом в четверг заявила Джеральдин Дэнни Кендлик, соруководитель отдела макроэкономики и прогнозирования DIW.

Прогноз DIW сравнил прогнозируемые показатели Германии с 16 другими экономиками, включая некоторые страны G7 и ключевые развивающиеся страны, такие как Индия и Бразилия.

Несмотря на скромные перспективы роста большинства промышленно развитых стран, ни одна из них не преуспеет в этом хуже, чем Германия. Только российская экономика сократится на 1,1%.

Это соответствует результатам весеннего прогноза Комиссии Европейского Союза, согласно которому Германия входит в пятерку стран ЕС с наихудшими показателями на 2023 год. Тем не менее, Комиссия по-прежнему ожидает умеренного роста в Германии в этом году.

Что касается причин снижения, то оба НИИ указывают на войну и ее экономические последствия.

Мориц Шуларик, президент IFW, отметил, что «немецкая экономика на самом деле чувствует себя неплохо, учитывая тяжелый кризис и прекращение поставок нефти и газа из России, тем самым подтверждая, что она может быстро адаптироваться к новым условиям».

«Рекордная инфляция, в частности, повлияла на экономику и стала бременем для многих людей», — пояснил Тим Бонке, соруководитель отдела макроэкономики в DIW. Он видит «снижение роста цен, увеличение реальных доходов и увеличение потребления» как ключевые факторы восстановления экономики Германии.

И DIW, и IFW ожидают, что Германия снова поднимется в 2024 году с темпами роста выше 1%.

(Ник Алибор | EURACTIV.de)

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