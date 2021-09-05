Эксперты: Сотрудничество России и Китая – проблема для Европы | Новости

Восточный экономический форум во Владивостоке совпал с конференцией Леннарта Мери в Таллинне в этом году и еще раз подчеркнул общие интересы Китая и России и их сближение. Презентации касались положительного приема российских товаров в Китае и новой онлайн-платформы, которую россияне используют для покупки многих китайских товаров.

Можно увидеть китайские воинские части на совместных учениях в России и наоборот. Особенно ярко проявляется политическое сотрудничество между двумя странами.

«Если мы поверим, что китайский пропагандистский журнал Global Times угрожает Литве объединить усилия с Беларусью и Россией, чтобы наказать политику Литвы в отношении Тайваня, у нас есть повод для беспокойства», – сказал Франк Йорис, научный сотрудник Эстонского института внешней политики.

Тереза ​​Фэллон, директор Центра российских исследований в Европе и Азии, назвала сотрудничество между Китаем и Россией худшим кошмаром Европы. «Многие европейские страны даже не хотят думать о совместной работе России и Китая. Например, Франция будет видеть их как можно дальше друг от друга», – сказала она.

Эксперты пришли к выводу, что хотя Китай и Россия позиционируют себя в противоположность западным ценностям, их дружба носит скорее прагматический, чем идеологический характер.

«Оба видят отношения с эффективной точки зрения и возможности усилить свои позиции и усилить свое влияние, например, посредством военного сотрудничества», – сказал Йорис.

Эксперт добавил, что Китай не заинтересован в установлении теплых союзнических отношений с Россией, чтобы не отпугивать другие страны. Считается, что ни одна из стран не поможет другой в случае военного конфликта.

Тереза ​​Фэллон добавила, что Китай и Россия борются за влияние в Восточной Европе. Эксперты пришли к выводу, что Европа должна более сплоченно противостоять усилиям Китая и России и не бояться жесткой китайской риторики.

«Карманы Китая не так полны, как раньше, а это означает, что его способность развивать и управлять сотрудничеством пострадала», – сказал Фэллон.

С другой стороны, в ближайшее время не ожидается ухудшения российско-китайских отношений.

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