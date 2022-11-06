Эксперты Apple говорят, что вам не стоит тратить деньги на это обновление хранилища

Два сложенных айфона

Вы ловите себя на том, что вам не хватает памяти на вашем iPhone? Вам регулярно приходится сталкиваться с раздражающими всплывающими окнами о заполнении памяти, которые появляются только тогда, когда вы готовы загрузить приложение или выполнить важное действие? фото или видео? Решение может быть не таким, как вы думаете. Хотя Apple предлагает Решения для хранениятехнический эксперт Дэвид Брайтон, автор Electricwheel.comговорит, что вы никогда не должны тратить деньги на это обновление хранилища.

Что такое обновление хранилища Apple?

Прежде всего: что именно представляет собой обновление хранилища Apple? «Обновление хранилища на устройстве — это увеличение объема доступного места для хранения данных», — сказал Брайтон. «Этого можно добиться, добавив в устройство больше памяти или используя запоминающее устройство большей емкости, например жесткий диск».

По словам Брайтона, вы никогда не должны тратить деньги на обновление хранилища по двум основным причинам:

«Во-первых, обновление вашего тома не улучшит общую производительность вашей системы, — сказал Брайтон. «Конечно, вы можете получить небольшой прирост скорости, но этого будет недостаточно, чтобы оправдать затраты на обновление. Во-вторых, большинство людей никогда не используют все свое дисковое пространство. Если вы не являетесь опытным пользователем и не у вас много требовательных приложений, вы, вероятно, обнаружите, что текущего объема памяти более чем достаточно».

Что вы должны сделать вместо этого, чтобы освободить место для хранения

Не волнуйтесь, если вы хотите освободить место на своем iPhone, вы можете сделать несколько вещей. Во-первых, посмотрите, что занимает больше всего места на вашем устройстве, рекомендует Брайтон. «Если у вас много музыки или фотографий, подумайте о том, чтобы хранить их в другом месте, например, в облаке или на внешнем диске», — сказал Брайтон. Вы также можете удалить любые неиспользуемые приложения или стереть старые файлы и данные, которые вам больше не нужны.

Другой вариант — перейти на iPhone большей емкости. «Таким образом, у вас будет больше места для вещей, которые вы хотите сохранить на своем устройстве», — сказал Брайтон. Какой бы путь вы ни выбрали, убедитесь, что вы активно освобождаете место на своем iPhone, чтобы вы могли продолжать использовать его без проблем.

Вам не нужно иметь дело с всплывающими окнами постоянного хранилища — примите упреждающие меры, которые сэкономят место, или планируйте заранее, если вы подозреваете, что вам понадобится больше места.