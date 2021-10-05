Эксперт говорит, что отключение Facebook обошлось экономике России почти в 1 миллион долларов в час

Москва, 5 октября. Глобальное отключение Facebook обошлось российской экономике примерно в 70 миллионов рублей (963 808 долларов) в час, сообщила ТАСС Анна Михайлова, директор по развитию бизнеса группы компаний «Ангара». Anjara Group специализируется на информационной безопасности.

Она сказала: «По приблизительным оценкам, <...> В течение часа местная экономика потеряла около 70 миллионов рублей из-за отказа Facebook в России.

Он добавил, что отключение Facebook «почти косвенно повлияло на всю интернет-инфраструктуру».

Михайлова добавила: «Например, даже операторы связи в России почувствовали почти одновременную DDoS-атаку со стороны пользователей, пытающихся понять, что происходит. Трафик для служб доступа (таких как Downdetector) или альтернативного мессенджера Telegram подскочил в несколько раз.

В понедельник, согласно данным Downdetector, сервиса, который отслеживает активность популярных интернет-сайтов, пользователи сообщили о массовом нарушении работы Facebook, Instagram и WhatsApp. Из-за перебоев с электричеством акции крупных ИТ-компаний резко упали.

По мнению американских экспертов Дуга Мадхури, директора по интернет-анализу компании Kentec, и Брайана Кребса, известного журналиста в области кибербезопасности, сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp были вызваны тем, что утром 4 октября, кто-то появился внутри обновленных протоколов маршрутизации Facebook, которые позволяют браузерам находить адреса этих социальных сетей. Глобальное отключение длилось более 6,5 часов.