Эксперт: технология искусственного интеллекта, позволяющая учащимся быстрее приступить к работе после окончания учебы – наука и космос

Москва, 28 октября. / ТАСС /. Внедрение технологий искусственного интеллекта в инженерные образовательные программы в вузах позволит студентам быстро познакомиться с поставленными задачами, например, благодаря навыку работы со случайно сгенерированными нестандартными задачами. После окончания учебы такие специалисты могут попасть в бизнес-проекты на 15-30% быстрее других, заявил в четверг исполняющий обязанности президента Томского политехнического университета Дмитрий Сиднев на Всероссийской научной конференции «Вектор будущего», организованной «Газпром нефтью».

«Важно то, что технологии искусственного интеллекта сокращают период адаптации, который потребуется недавнему выпускнику университета при присоединении к проекту или открытии бизнеса в целом. Могут работать различные инструменты, но мне очень нравится пример, приведенный нашей местной компанией Innopraktika. Это так. разработка большого количества технологий виртуальной и дополненной реальности с механизмами обратной связи и задачами, созданными по определенным алгоритмам. При такой настройке время, необходимое для полноценного участия в проекте, сокращается с 15% до 32%. Если вы переведете это в финансовую Затраты компаний, требующих прохождения обучения в аспирантуре, это будет Серьезная цифра.

Он добавил, цитируя зарубежных ученых, что профессора университетов сейчас тратят до 50% своего времени на подготовку к занятиям, а также на административную работу. Создание помощников с искусственным интеллектом позволит снизить нагрузку на преподавателя, высвободит время для более активного взаимодействия с учениками и создаст индивидуальные траектории обучения. AI будет почти так же хорош, как живой человек, в организационной работе.

«Коллеги из Университета Джорджии заменили трех преподавателей, сопровождавших курс, на чат-бота. Количество сообщений, на которые были получены ответы, увеличилось на 30%. Почему? Доступность и скорость этих ответов были на совершенно другом уровне, точность ответов составила около 97%, и опрос показал, что около 93% учеников не осознавали, что они не общались с живым учителем », – сказал Седнев.

Кроме того, использование искусственного интеллекта для оценки уровня знаний студента дает возможность оценить, знает ли студент предмет с точностью до 97% и сдаст ли итоговый экзамен только через три недели после начала обучения, что также дает возможность скорректировать программу тренировок в случае неудачи.

Инициатива Томского политехнического университета

Ранее Томский политехнический институт выступил с инициативой создания консорциума «Новое инженерное образование в России», который поддержали ведущие технические вузы. Эту инициативу уже поддержали МГТУ им. Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский технологический университет, Дальневосточный федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет и Новосибирский государственный технический университет. Консорциум позволит обмениваться передовым опытом, сделать образовательную и исследовательскую инфраструктуры более открытыми друг для друга, создавать совместные образовательные программы и социальные проекты, а также увеличивать объем академической мобильности между российскими инженерными вузами.