Федор Емельяненко в новой роли.

Емельяненко был избран президентом Федерации смешанных единоборств России. Легендарный российский боец ​​своей блестящей карьерой сильно повлиял на российский ММА.

Как сообщает ТАСС, он набрал большинство голосов на выборах во вторник.

Но это не значит, что Емельяненко скоро уйдет из профессионального ММА. Он объяснил это сам.

«Я продолжу свою карьеру», — сказал он. «Говорят, что бой был назначен на сентябрь. Совместить их будет сложно, но это необходимость».

Его последнее появление было в Bellator, где он нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде.

Этот сентябрьский бой может стать последним.

Были планы на промо-кроссовер с боем за титул чемпиона в супертяжелом весе между Емельяненко и Джуниором Дос Сантосом, но, поскольку Дос Сантос потерпел поражение в первом промоушене Eagle FC, Емельяненко сказал, что его это больше не интересует.

Емельяненко часто заявлял, что хочет реванша с Райаном Бейдером, но официально об этом ничего нет.

За эту роль он победил нового президента России по смешанным единоборствам Раднора Гебдолина. Теперь Гадполлин будет вице-президентом.