Экспортные поезда курсируют из Турции в Китай и Россию.

Анкара

Товарные поезда, отправляющиеся в Россию и Китай, отправились в пятницу из турецкой столицы Анкары.

Хотя поезда ранее сокращали этот маршрут в Китай, это первый раз, когда экспортные товары из Турции в Россию осуществляются по железной дороге, как подтвердил турецкий министр транспорта и инфраструктуры Адиль Крайесмилоглу во время мероприятия на вокзале.

Карайсмаилоглу сообщил, что поезд, следовавший в Россию, перевозил основное оборудование в 15 вагонах и 15 контейнерах на расстояние 4650 км (2889 миль).

Он добавил, что другой перевозил 1000 тонн металлического бора в 42 контейнерах в Китай по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.

Турция отправила свой первый экспортный поезд в Китай 19 декабря 2020 года.

Карайсмаилоглу подчеркнул важность китайской инициативы «Один пояс, один путь» для Турции, которая направлена ​​на создание сети транспортной инфраструктуры между Китаем, Азией, Европой и Ближним Востоком.

Он сказал, что Турция стала наиболее стратегической точкой в ​​этом проекте, также известном как «Железный шелковый путь».

Он добавил, что благодаря проекту время транзита между Турцией и Китаем было сокращено до 12 дней с 30 дней.

Карисмалу также отметил, что время транзита между Китаем и Европой также сократилось примерно до 18 дней через турецкий подводный туннель Мармарай.

* Написано Гоханом Эргуконом из Стамбула

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