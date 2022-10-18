Экспорт в Россию вернулся к норме

Многие считают, что экспорт из Бангладеш в Россию прекратится после начала российско-украинской войны в феврале, так как трансконтинентальная страна подверглась нескольким санкциям и эмбарго, ограничивающим импортную деятельность.

Однако с тех пор поставки в Россию вернулись почти в полном объеме благодаря созданию альтернативных каналов доставки и платежных систем.

В последние годы Россия стала важным экспортным направлением для Бангладеш, но война ненадолго приостановила отгрузку товаров, особенно одежды.

Тем не менее, Бангладеш отправила в Россию товаров на сумму 33,52 млн долларов в первые два месяца текущего финансового года, в то время как экспорт составил 638,30 млн долларов в 2021-22 финансовом году, что указывает на то, что торговля возвращается в прежнее русло, несмотря на замедление роста.

До войны отечественные экспортеры отправляли товары из порта Чаттограм в Финляндию, откуда они направлялись в конечный пункт назначения в российский Санкт-Петербург для распределения среди импортеров.

Но с тех пор маршруты изменились во время войны, так как открылось много альтернативных маршрутов.

Таким образом, экспортеры теперь перевозят свои товары через порты Турции, Южной Кореи, Германии, Китая, Гонконга, Сингапура и Польши для отправки в Россию.

Некоторые экспортеры даже отправляют товары прямым путем в Россию и не имеют с этим никаких проблем.

Например, у экспортеров нет проблем с получением платежей от российских покупателей, так как они получают оплату из третьей страны в долларах США или китайских юанях.

Эмитенты также получают прямые платежи, поскольку только шесть банков в России попали под санкции Ассоциации всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT).

Шахидул Ислам, управляющий директор Ruba Group, местного экспортера свитеров и трикотажа, сказал, что отправляет товары в Россию альтернативными маршрутами.

«Я получаю платежи из третьей страны», — сказал он, добавив, что с начала войны он получил платежи на сумму более 7000 долларов от российских покупателей.

Далее Ислам сказал, что согласился получать платежи в китайской валюте от российского импортера.

Мухаммад Хатим, генеральный директор Бангладешской ассоциации производителей и экспортеров трикотажа, сказал, что он отправляет товары в Россию по альтернативным каналам и не сталкивается с какими-либо серьезными проблемами, поскольку бизнес идет почти нормально.

Как и Хатем и Ислам, многие другие экспортеры используют альтернативные каналы для доставки товаров в Россию. Хатем также сказал, что теперь ситуация значительно улучшилась, поскольку корабли могут без проблем доставлять товары в страну.

Доктор медицины Рухул Амин Секер, секретарь Ассоциации внутренних контейнерных складов Бангладеш, сказал, что в первые дни войны в порту Чаттограм застряло много грузов, поскольку судоходные линии не хотели доставлять товары в Россию.

Однако на данный момент таких жалоб нет, так как судоходные линии начали перевозить товары в Россию по альтернативным каналам.

С другой стороны, Раджив Чоудари, управляющий директор компании Young 4 Ever Textile, базирующейся в Фатхулле, заявил, что пока не будет отправлять товары в Россию, поскольку следит за ситуацией.

Choudary надеется возобновить поставки в Россию в будущем, хотя ситуация нормализовалась.