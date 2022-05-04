Экспорт Германии в Россию упал на 62% из-за влияния санкций

Правительственная статистика показала в среду, что немецкий экспорт в Россию сократился на 62,3 процента в марте по сравнению с предыдущим месяцем, при продолжающихся санкциях, направленных на истощение российской экономики в наказание за решение президента Владимира Путина вторгнуться в Украину.
Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели жесткие экономические санкции против России после вторжения 24 февраля, и ожидается, что Брюссель примет дополнительный пакет мер, включая план нефтяного эмбарго, к концу недели.
Резкий спад экспорта в Россию отражает тесные экономические связи, установившиеся между двумя странами в последние десятилетия. Многие немецкие компании, в том числе Volkswagen, прекратили экспорт своей продукции в Россию.
Но немецкие компании все же продали в марте в Россию товаров на 1 млрд евро (около 1,06 млрд долларов), поскольку некоторые компании, не затронутые санкциями, не хотели разрывать связи со страной. Упакованные лекарства — один из важнейших товаров, который Россия продолжает закупать в Германии. Помимо продуктов питания, семян и медицинского оборудования, они остались без санкций.
Bayer, гигант в области химии и товаров для здоровья, прекратил все расходы в России и Беларуси, но продолжает продавать товары первой необходимости в обеих странах. Компания подверглась давлению со стороны борцов за мир и проукраинских групп из-за своего решения, которое она защищала в заявлении, ссылаясь на свою моральную ответственность.
«Отказ от предоставления гражданскому населению основных медицинских и сельскохозяйственных товаров, таких как средства для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, товары для здоровья беременных женщин и детей, а также семена для выращивания продуктов питания, только усугубит продолжающуюся войну за человеческие жизни», — заявили в компании.
Федеральное статистическое управление заявило, что экспорт Германии за месяц в целом снизился на 3,3 процента по сравнению с февралем. В нем говорится, что в отличие от марта 2021 года, когда страна выходила из режима блокировки с целью предотвращения распространения коронавируса, общий объем экспорта увеличился более чем на 8%.
По данным Всемирной торговой организации, Германия является третьим по величине экспортером в мире после Китая и США. Соединенные Штаты остаются самым важным зарубежным рынком для Германии, и в марте американцы импортировали 3,2% товаров на сумму 11,5 млрд евро по сравнению с предыдущим месяцем.
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