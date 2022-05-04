Экспорт Германии в Россию упал на 62% из-за влияния санкций

Правительственная статистика показала в среду, что немецкий экспорт в Россию сократился на 62,3 процента в марте по сравнению с предыдущим месяцем, при продолжающихся санкциях, направленных на истощение российской экономики в наказание за решение президента Владимира Путина вторгнуться в Украину.

Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели жесткие экономические санкции против России после вторжения 24 февраля, и ожидается, что Брюссель примет дополнительный пакет мер, включая план нефтяного эмбарго, к концу недели.

Резкий спад экспорта в Россию отражает тесные экономические связи, установившиеся между двумя странами в последние десятилетия. Многие немецкие компании, в том числе Volkswagen, прекратили экспорт своей продукции в Россию.

Но немецкие компании все же продали в марте в Россию товаров на 1 млрд евро (около 1,06 млрд долларов), поскольку некоторые компании, не затронутые санкциями, не хотели разрывать связи со страной. Упакованные лекарства — один из важнейших товаров, который Россия продолжает закупать в Германии. Помимо продуктов питания, семян и медицинского оборудования, они остались без санкций.