Экспорт нефти через южную Дружбу в ноябре мало изменится, если поставки возобновятся в ближайшее время.

МОСКВА (Рейтер) — План отгрузки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», который соединяет российские месторождения с НПЗ в Венгрии, Словакии и Чехии, в ноябре незначительно изменится, если прокачка возобновится в ближайшие дни. Об этом агентству Reuters в среду сообщили три отраслевых источника, знакомых с поставками.

Во вторник Украина уведомила «Транснефть». (TRNF_p.MM) Перекачка нефти через Дрогба в направлении Венгрии будет приостановлена ​​из-за падения напряжения.

По словам источников, в случае остановки отгрузок на короткий срок менее недели темпы прокачки могут быть сорваны и экспортерам и покупателям не придется пересматривать свои планы на текущий месяц.

Двое из трейдеров заявили, что российские компании, поставляющие нефть по маршрутам, еще не обращались с просьбой перенаправить потоки на другие маршруты.

В августе поставки нефти по южной ветке Дружбы были приостановлены на неделю из-за проблем с платежами российской «Транснефти» украинскому аналогу за транзит. В то время приостановка не повлияла на месячный план.

«Транснефть» сообщила, что Украина не планирует возобновлять прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в среду, а министр иностранных дел Венгрии Петер Шиярто заявил, что трубопровод, вероятно, будет возобновлен в ближайшее время, поскольку он не поврежден.

Поставки нефти Urals через Южную Дружбу составляют около 250 тыс. баррелей в сутки, причем львиная доля отгружается венгерскому нефтеперерабатывающему заводу Moll и его дочерней компании в Словакии — Slovnaft. Менее четверти объема идет в Чехию в компанию Ceska Rafinerska, которую контролирует польская компания PKN Orlen.

Основные поставщики на этом пути — российские компании «Лукойл» и «Роснефть».

Венгрия, Словакия и Чехия получили разрешение на продолжение импорта российской нефти марки Urals после введенного 5 декабря эмбарго ЕС именно из-за трудностей с логистикой, из-за которых эти страны сильно зависят от поставок через «Дружбу».

Об этом сообщает Рейтер. Монтаж Бернадетт Баум

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.