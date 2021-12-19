Экспорт российского газа в Европу по ямальскому газопроводу снова падает

МОСКВА (Рейтер). Согласно данным немецкого сетевого оператора Gascade, поставки российского природного газа в Германию по трубопроводу Ямал-Европа в воскресенье снова упали после кратковременного повышения с уровня субботы.

К полудню потоки в точке измерения Мальнов на немецко-польской границе упали до объема около 370 000 киловатт-часов (кВт-ч / ч), снизившись с уровня чуть более 4 000 000 кВт-ч / ч, наблюдавшегося на короткое время в течение дня.

Потоки, основной маршрут российского газа в Европу в обход Беларуси, продолжали снижаться по сравнению с уровнями субботы, когда они резко упали до примерно 1 200 000 кВт / ч с 9 000 000–12 000 000 кВт / ч в декабре в среднем.

Не сразу было понятно, почему потоки пошли вниз. Российский экспортер газа «Газпром» не ответил на запрос о комментарии.

Поставки российского газа в Европу тесно связаны с уровнем газа в хранилищах «Газпрома» у себя дома. На этой неделе компания начала добычу газа на своих подземных объектах в центральной части России, пик потребления ожидается в течение месяца.

«Газпром» отправляет газ в Европу по ряду маршрутов и заказывает на аукционах дополнительные мощности — или количества, которые выходят за рамки корпоративных контрактов — для доставки через Украину и в Германию по ямальскому маршруту.

«Газпром» не заказывал никаких дополнительных поставок по трубопроводу Ямал на ежемесячном аукционе на поставку в декабре, и время от времени он захватывает небольшую экспортную мощность на ежедневных аукционах, когда видит заказы от клиентов.

(Репортаж Кати Голубковой, редакция Джейсона Нили)