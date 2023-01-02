Экспорт российского газа за пределы стран постсоветского пространства в 2022 году сократился на 45,5% — экономика

Агентство Франс Пресс Москва, Россия ●

Понедельник, 2 января 2023 г.





20:06



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Эконом

Россия, газ, украина-война, экспорт, ссср

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Данные газового гиганта «Газпром» в понедельник показали, что экспорт российского газа в страны, не входящие в группу бывших советских республик, сократился на 45,5% в 2022 году.

В сообщении «Газпрома» говорится, что экспорт за пределы Содружества Независимых Государств составил 100,9 млрд кубометров по сравнению со 185,1 млрд кубометров в 2021 году.

Европа ранее была основным экспортным рынком «Газпрома», но поставки резко сократились из-за санкций после нападения России на Украину в 2022 году.

Генеральный директор «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в течение года компания неуклонно наращивала поставки в Китай, но не сообщил подробностей об объемах.

«С 1 января мы выходим на совершенно новый уровень поставок газа в Китай», — говорится в заявлении Миллера.

Президент Владимир Путин в прошлом месяце открыл Ковкитинское месторождение природного газа в Восточной Сибири, которое позволит России увеличить экспорт в Китай.

У России нет трубопроводов для транспортировки газа с газовых месторождений Западной Сибири и Арктики, которые обслуживали Европу, в Китай.

Но около десяти лет назад Россия начала разрабатывать новые месторождения и строить трубопровод «Сила Сибири», чтобы соединить их с быстрорастущим китайским рынком.

Первый газопровод «Сила Сибири» был введен в эксплуатацию и начал транспортировку газа из Восточной Сибири в Китай в конце 2019 года.

Москва планирует построить газопровод «Сила Сибири-2».

На конференции на прошлой неделе Миллер признал, что у «Газпрома» был «очень трудный» год.

Миллер указал на «полное изменение на энергетических рынках», вызванное санкциями в ответ на решение Путина ввести войска в Украину.

На «Газпром» приходится 11 процентов мировой добычи природного газа, и он обладает крупнейшими запасами газа в мире.



