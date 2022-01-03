Экспорт российского Газпрома вырастет в 2021 году, продажи в Турцию вырастут на 63%

Экспорт российского газа «Газпромом» за пределы бывшего Советского Союза в 2021 году увеличился на 5,8 миллиарда кубометров до 185,1 миллиарда кубометров, при этом экспорт в Турцию увеличился на 63%.

Однако вполне возможно, что цели для Европы могли быть ошибочными.

Экспорт российского газа в Европу находится под пристальным вниманием после того, как в прошлом месяце цены в регионе достигли рекордных максимумов, а некоторые политики и эксперты обвиняют «Газпром» в недостаточном снабжении региона, чтобы оказать давление на власти с целью сертификации нового трубопровода «Северный поток — 2».

В понедельник «Газпром» заявил, что выполнил все договорные обязательства по поставкам в Европу и увеличил экспорт в Германию на 10,5%, Турцию на 63% и Италию на 20,3%.

Тем не менее, он планировал поставить 183 миллиарда кубометров газа в Европу и Турцию, что, вероятно, меньше, потому что цифра в 185,1 миллиарда кубометров включает Китай, откуда он начал экспорт трубопроводов в 2019 году.

«Газпром» не предоставил данные об экспорте Китая за весь год, но за первые девять месяцев он сообщил об экспорте в размере 7,1 миллиарда кубометров.

Газпром сообщил, что его добыча газа выросла на 62,2 миллиарда кубометров до 514,8 миллиарда кубометров, что является самым высоким уровнем за 13 лет. Внутренние поставки газа увеличились на 31,9 миллиарда кубометров до 257,8 миллиарда кубометров.

Компания заявила, что ожидает рекордной прибыли в 2021 году благодаря более высоким ценам в Европе.