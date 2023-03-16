Экспорт российской нефти в феврале сократился после эмбарго ЕС: Международное энергетическое агентство

Экспорт российской нефти упал на 500 тысяч баррелей в сутки до 7,5 миллиона баррелей в сутки в феврале с началом европейского эмбарго 5 февраля.

Международное энергетическое агентство заявило, что экспорт российской нефти в феврале сократился из-за запрета, введенного Евросоюзом на экспорт из России нефтепродуктов.

Согласно отчету Международного энергетического агентства, экспорт нефти из России упал на 500 000 баррелей в сутки до 7,5 миллиона баррелей в сутки в феврале, поскольку 5 февраля вступило в силу европейское эмбарго.

Поставки в Европейский союз упали на 800 тыс. барр./сут. до 600 тыс. барр./сут. по сравнению с более чем 4 млн. барр./сут. в начале 2022 г. Поставки в Китай и Индию также сократились, а поставки без пункта назначения выросли на 600 тыс. барр./сут. д. до 800 килобайт/день.Экспортная выручка снизилась еще на 2,7 млрд долларов до 11,6 млрд долларов, что на 42% меньше, чем в прошлом году», — говорится в отчете.

5 февраля страны ЕС ввели предельные цены на российские нефтепродукты, чтобы ограничить финансирование Москвой вторжения в Украину. ЕС ввел верхний предел цен в размере 100 долларов за баррель на российские нефтепродукты премиум-класса, такие как дизельное топливо, и 45 долларов за баррель на продукты со скидкой, такие как мазут и нафта.

Динамика рынка

В отчете МЭА подчеркивается избыток предложения на рынке из-за «слабого спроса» и говорится, что запасы нефти выросли до уровня, невиданного за 18 месяцев.

В отчете говорится, что хотя добыча нефти в России в феврале оставалась близкой к довоенному уровню, экспорт страны на мировые рынки сократился более чем на 500 000 баррелей в день, до 7,5 млн баррелей в день.

«Поставки в ЕС упали на 760 тыс. баррелей в сутки и составили всего 580 тыс. баррелей в сутки. За последний год 4,5 млн баррелей в сутки российской нефти, которые ранее направлялись в ЕС, Северную Америку и ОЭСР, Азию и Океанию, были вынуждены искать альтернативные пути сбыта». .

Россия перенаправила свои поставки нефти в азиатские страны, особенно в Индию и Китай, с начала войны по сниженным ставкам. В отчете говорится, что на долю России приходилось около 40 процентов импорта сырой нефти в Индию в феврале, а 70 процентов российского экспорта сырой нефти было конфисковано Индией и Китаем.

Экспорт российской продукции в Европейский союз и его союзников по G7 сократился примерно на два миллиона баррелей в день по сравнению с довоенным уровнем в феврале, в то время как экспорт в Азию вырос за то же время менее чем на 300 000 баррелей в день.

Выручка России

По данным Международного энергетического агентства, доходы России от экспорта нефти в феврале сократились по сравнению с предыдущим месяцем.

Пока неясно, хватит ли аппетита на российские нефтепродукты сейчас, когда действует ценовой потолок, или их производство начнет сокращаться под тяжестью санкций. В отчете говорится, что доходы уже сокращаются.

По данным Международного энергетического агентства, оценки доходов от экспорта российской нефти в феврале упали до 11,6 млрд долларов, что на 2,7 млрд долларов меньше, чем в январе, когда объемы были намного выше, и почти вдвое меньше довоенного уровня.

Международное энергетическое агентство заявило, что Москва намекнула, что в марте сократит добычу на 500 000 баррелей в сутки.