Экспорт США в Россию Проекция до 20-летнего минимума в марте, когда Вашингтон наложил на Москву ряд экономических санкций за ее вторжение в Украину, согласно последним данным Бюро переписи населения США.

По данным Бюро экономического анализа США, экспорт США в Россию упал с 497,5 млн долларов в феврале до 101,1 млн долларов в марте. Это сопоставимо с экспортом США в Россию, который составил 476 млн долларов в марте 2021 года и 595 млн долларов в феврале 2021 года.

Объем экспорта США в Россию в марте 2022 года был самым низким за всю историю американо-российской торговли с тех пор, как в 2002 году стали доступны ежемесячные данные, сообщает новостной сайт РБК. упомянул Пятница.

В период с февраля по март экспорт автомобилей из США в Россию упал с 83 до 20 миллионов долларов, фармацевтических препаратов — с 60 до 14 миллионов долларов, а запрещенных авиационных двигателей и предметов роскоши — почти до нуля.