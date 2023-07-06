Экстремальная погода в Латинской Америке запускает порочный круг, увеличивающий климатические риски

ГАВАНА (Рейтер) — Суровые погодные условия сеют хаос по всей Латинской Америке, нанося ущерб на миллиарды долларов и развязывая порочный круг, который стимулирует спрос на ископаемые виды топлива и дальнейшее изменение климата, заявила Всемирная метеорологическая организация в среду.

Согласно отчету о состоянии климата в Латинской Америке и Карибском бассейне за 2022 год, за последние 30 лет температура росла со скоростью 0,2 °C за десятилетие — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

В докладе говорится, что по мере повышения температуры экстремальные погодные явления становятся более частыми, часто с неожиданными последствиями, способствующими изменению климата.

«Продолжительная засуха привела к сокращению производства гидроэлектроэнергии в значительной части Южной Америки, увеличив спрос на ископаемое топливо в регионе со значительным неиспользованным потенциалом возобновляемых источников энергии», — говорится в отчете.

В отчете отмечается, что лесные пожары в некоторых частях Латинской Америки в 2022 году, вызванные сухостью почвы и сильной жарой, привели к тому, что выбросы углекислого газа достигли самого высокого уровня за 20 лет, что привело к повышению температуры и увеличению риска катастроф.

«Долгосрочная Ла-Нинья была затронута многими экстремальными явлениями, но она также несет на себе отпечаток антропогенного изменения климата», — сказал Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

[1/3]Люди идут по улице из-за повышения температуры во время необычной жары в Монтеррее, Мексика, 14 июня 2023 года. REUTERS/Daniel Pesrill/File Photo

«Вновь прибывший Эль-Ниньо усилит жару и принесет с собой более суровую погоду».

Засухи и ураганы составили основную часть экономического ущерба в размере 9 миллиардов долларов, о котором в 2022 году сообщил Центр исследований эпидемиологии бедствий (CRED) в базе данных чрезвычайных ситуаций (EM-DAT).

Отчет WMI выходит на фоне Соглашения об окружающей среде и развитии, состоявшегося в Гаване и организованного Группой 77 развивающихся стран, в которую входит Китай.

Министр окружающей среды Кубы Эльба Роса Перес заявила на открытии пакта во вторник, что ситуация довела многие развивающиеся страны до крайности.

«Мы сталкиваемся со все более сильным воздействием изменения климата, но решения, принятые на переговорах по климату для реализации Парижского соглашения, не продвигаются с той же скоростью», — сказала она.

В Парижском соглашении 2015 года поставлена ​​цель удержать потепление на уровне менее 1,5 °C выше доиндустриального уровня, но ученые и активисты предупреждают, что необходимы дополнительные действия, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата.

(Отчетность Нельсона Акосты), редактирование Дэйва Шервуда и Маргариты Чой

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