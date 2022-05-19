«Экстремисты» ломают барьеры и сталкиваются с полицией, поскольку паломничество Мирона заканчивается беспорядком.

Десятки ультраортодоксальных верующих прорвались через полицейские баррикады, чтобы войти в место усыпальницы рабби Шимона Бар Йохая на горе Мерон в четверг днем, почти затоптав людей внутри, в хаотической кульминации праздника Лаг Бомер после того, как полиция добилась успеха. Ограничьте размер толпы с вечера среды.

На кадрах видно, как толпы паломников проталкиваются через баррикады, чтобы войти в комнату, где находится могила Ючая, а те, кто находится внутри, отталкивают их и кричат ​​им, чтобы они остановились — именно такую ​​ситуацию полиция стремилась предотвратить после прошлогоднего митинга, когда ему было 45 лет. . Народ, раздавленный насмерть в результате самой смертоносной гражданской катастрофы в истории Израиля.

Дополнительные кадры с места происшествия показали столкновения полицейских с паломниками, пытающимися штурмовать комплекс. Позже злоумышленники были замечены празднующими после того, как, по-видимому, прорвали оцепление, ведущее к центральному двору участка в многолюдной толпе.

Беспорядки произошли в преддверии официальной панихиды, запланированной в память о прошлогодних жертвах эсминца. Еврейские СМИ сообщили, что некоторые из членов семей погибших, которые пытались проникнуть на территорию, были оплеваны или получили удары предметами.

Общественная телекомпания «Кан» сообщила, что 15 человек были арестованы, а двое полицейских получили легкие ранения, добавив, что полиция спасла нескольких детей из давящей толпы.

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В результате вторжения насильственной банды власти объявили, что они прекратят празднества досрочно, в результате чего тысячи купивших билеты застряли на месте в четверг вечером.

В заявлении, объявляющем о решении, заместитель министра по делам религий Матан Кахане обвинил «фанатичные экстремистские группы» в преднамеренном саботаже церемоний. Он выразил поддержку действиям полиции, которые направлены на «защиту жизней».

Поминальные церемонии позже прошли, как и планировалось. Цви Теслер, назначенный координировать паломничество Мерона после трагедии, извинился перед семьями за то, как он провел день.

Согласно Ynet, он сказал: «Мне жаль, что группа людей преднамеренно и трусливо решила разрушить то, что мы построили, и это сработало».

«Нам нужно будет выяснить, что случилось с полицией. Мы посмотрим, нужно ли нам быть лучше в определенных вещах с полицией.

מירון חזר לידי החוגגים pic.twitter.com/uz1hZosdFt — משה ויסברג (@moshe_nayes) 19 мая 2022 г.

Новые ограничения были введены в преддверии празднования Лаг ба-Омер после прошлогодней трагедии, которая в основном продолжалась до вечера четверга.

Полиция заявила, что барьеры, снесенные мужчинами, предназначались для того, чтобы отделить мужчин от женщин на святом месте, и что нескольким женщинам и детям, находившимся внутри в то время, нужно было быстро уйти, чтобы избежать травм.

На видеозаписи с места происшествия видно, как мужчины с силой ломают металлические ограждения, пинают их, а иногда и бросают в них куски металла.

«Офицеры спасли женщин и детей от мемориала и работают над предотвращением давки и угрозы жизни», — сообщили в полиции.

«На данный момент все автобусы, следующие к горе, остановлены. В полиции добавили, что население просят не пытаться приехать на место.

Министр общественной безопасности Омар Бар-Лев выступил с заявлением, в котором подверг критике «ультраортодоксальные экстремистские группировки, действовавшие жестоко и жестоко» в Мероне, и поддержал решение властей о досрочном прекращении мероприятия.

Новостной сайт Behadrei Haredim сообщил, что затем полиция убрала некоторые барьеры и прекратила попытки контролировать толпы, которые платили за вход, и вместо этого позволила им проходить без ограничений.

В отличие от прошлых лет, когда сотни тысяч толпились у святыни на склоне горы, в этом году полиция ограничила въезд до 16 000 человек одновременно, что вызвало ярость у некоторых паломников.

Около 8000 полицейских были направлены в среду вокруг кладбища для обеспечения соблюдения новых правил безопасности.

Порядок в целом поддерживался в среду и четверг, хотя поступали сообщения о столкновениях с полицией.

Внутри комплекса народу было намного меньше, чем в прошлые годы. «Здесь пусто внутри», — пожаловался один паломник, который сказал, что ехал из Иерусалима в четыре часа, но ему разрешили войти в гробницу только на 30 секунд.

Жертвы катастрофы на горе Мерон 30 апреля 2021 г .: Верхний ряд (слева направо): Чин Дорон, Хаим Рок, Ариэль Цаддек, Йосси Кон, Исраэль Анаква, Ишай Моаллем, Йосеф Масторов, Элькана Шилох, Моше Леви; 2-й ряд (слева направо): Шломо Залман Лейбовиц, Шмуэль Цви Клагсбальд, Мордехай Ваката, Доби Штайнмец, Авраам Даниэль Амбон, Элиэзер Гавнер, Йосеф Гринбаум, Иегуда Либ-Рубин, Яаков Шаннан Старковски; 3-й ряд (слева направо): Хаим Силер, Иегошуа Энглерд, Моше Натан Нета Энгелард, Йеддиа Хают, Моше Бен Шалом, Давид Кросс, Элиэзер Цви Йозеф, Йосеф Иегуда Леви и Йосеф Амрам Таубер; 4-й ряд (слева направо): Менахем Кноблевиц, Элизар Ицхак Култай, Йосеф Давид Эль-Хаддад, Шрага Гесеттнер, Йонатан Хабруни, Шимон Маталон, Элазар Мордехай Голдберг, Моше Бергман и Даниэль Моррис; Пятый класс (LR): Ариэль Ашдод, Моше Мордехай Эль-Хаддад, Ханох Слод, Йеддия Фогель, Менахем Закба, Симха Диссенд, Моше Церфати, Нахман Киршбаум и Элиягу Коэн.

Власти приняли ряд мер безопасности, направленных на то, чтобы избежать повторения прошлогодней ситуации, ограничить количество людей, заказать билеты и изменить способ организации мероприятия.

Правительство также отремонтировало лестницу и другую инфраструктуру вокруг комплекса для повышения безопасности.