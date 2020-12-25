Марат Михайлович Сафин – российский тренер по теннису, политик и бывший теннисист. Вот все, что вам нужно о нем знать.

Известная оперная певица Ида Гарибуллина встречалась с теннисистом Маратом Сафиным в течение пары лет с 2016 по 2017 год, и многие утверждают, что он является отцом ее дочери (имя которой официально не установлено). Давайте познакомимся с этим поближе.

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L’Dentigit de Marat Safin

Марат Михайлович Сафин родился в Москве 27 января 1980 года в семье татар, бывших теннисистов и тренеров Мубина Сафина и Раузы Ислановой. Начал заниматься теннисом в теннисном клубе «Спартак» (Шириявка) в столице России. В возрасте 14 лет он переехал в Валенсию в Испании, чтобы закончить обучение теннису (на самом деле фанат Валенсийского футбольного клуба). Его дебют в качестве профессионального игрока датируется 1997 годом. Мощный теннисист, он в основном сочетал атакующий стиль с большой чувствительностью касания мяча, залпами и плотностью. Его сильные стороны варьировались от сильной первой подачи, часто со скоростью более 200 км / ч, до высоты более одного метра и девяноста с двумя руками наотмашь.

Марат Сафин был лидером мира в течение 9 недель в конце 2000 – начале 2001 года. Он выиграл два турнира Большого шлема: Открытый чемпионат США в 2000 году и Открытый чемпионат Австралии в 2005 году. Марат Сафин и его сестра Динара Сафина – единственная пара братьев и сестер №1 в истории тенниса в своих дивизионах, ATP и WTA. Он был самым молодым номером один в мировом рейтинге, затем победил рекордного Лейтон Хьюитта (двух из немногих игроков, которые достигли рейтинга ATP до достижения 21 года). После нескольких неудачных сезонов и многих смен тренеров он объявил о своем прощании с теннисом в конце сезона 2009 года: «У меня было несколько отличных лет, и теперь настало время сделать больше».

Уйдя из тенниса, Владимир Путин баллотировался в Государственную Думу на выборах в российский парламент от «Единой России» в 2011 году и был избран представителем Нижегородской области. Помимо работы с теннисом, спортом и школами, он возглавлял комитет общественных объединений и религиозных организаций, среди прочего поддерживающий законодательство, запрещающее американским гражданам усыновлять российских сирот. Переизбранный в 2016 году, он ушел в отставку в мае 2017 года, потому что в прошлом году он вошел в Зал теннисной славы и не мог согласовать представительство в правительстве со спортивным представительством. Как татарин Сафин – мусульманин: «Я русский, но стопроцентный мусульманин, – заявил он. Все мусульмане страстны и упрямы. У нас есть отношение ». Это доказало.

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Совсем недавно Марат Сафин вызвал ажиотаж некоторыми противоречивыми сообщениями о происхождении вируса короны. «Все готово для сопоставления микрочипов с людьми. В 2015 году Билл Гейтс сказал, что будет эпидемия. Я не думаю, что ему повезло. Они знали это, все готовились», – сказал он в прямом эфире российской спортивной газете в Instagram. Sports.ru. По словам Сафина, в частности, моделирование проводилось до того, как о вирусе стало известно на Всемирном экономическом форуме в Давосе: «Теперь люди паникуют и верят тому, что говорит телевидение. Им сделают прививку с помощью наношипов “. Бывший теннисист также имеет четкое представление о том, что значит быть заговорщиком:” Есть более могущественные люди, чем политические лидеры. Настоящие владельцы денег – мировые собственники. Является ли мировое теневое правительство? Называйте это как хотите. Однако я не нахожу этого: все ” Есть в Интернете ».