Обновления с комментариями Пограничной службы Украины
Бывший глава российской космонавтики Дмитрий Рогозин Четверг Он сказал Он и еще несколько человек были ранены в результате обстрела в подконтрольном России городе Донецке на востоке Украины в среду вечером.
Рогозин, политик-националист и ярый сторонник войны, который, по-видимому, праздновал свой день рождения, когда произошло нападение, сказал, что «кто-то сливает информацию» о его местонахождении.
«Несколько попаданий HD произошло около 19:45, в том числе именно там, где мы были», — сказал Рогозин в сообщении на своем Telegram-канале.
«Мне в правое плечо вошел металлический осколок размером 3 х 4 мм», — написал он, добавив, что ему предстоит операция.
помощник Рогозина Рассказывать Государственные СМИ сообщили, что экс-глава Роскосмоса был госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни, хотя позже он Он сказал Врачи не смогли извлечь осколки из его раны.
В результате нападения погибли два человека. в зависимости Денису Пушлину, главе диссидентской Донецкой Народной Республики, который также Он сказал что в результате нападения также был ранен заместитель главы правительства КНДР Виталий Хоценко.
Пограничная служба Украины подтвердила, что ресторан был атакован украинскими военными, и заявила, что это нападение было наказанием Рогозина за незаконное проникновение на территорию Украины, сообщило в четверг независимое российское СМИ The Insider.
В Департаменте пограничной охраны заявили: «Пограничник не мог лично передать обвинение преступнику, поэтому заинтересованное лицо получило его во время празднования своего дня рождения».
«Пограничная служба призывает россиян не нарушать украинское законодательство, так как они будут привлечены к ответственности».
Рогозин, который ранее также был заместителем премьер-министра Путина и посланником в НАТО, в июле был заменен на посту главы российского космического агентства «Роскосмос».
Поздней осенью этого года российские СМИ сообщили, что Путин Он мог бы назначить Рогожина своим посланником на четыре области Украины, частично оккупированные Россией, и Крым. Кремль тогда отказался раскрывать свои планы в отношении Рогозина.
Государственное информационное агентство ТАСС определило нынешнюю роль Рогозина как руководителя группы военных советников, получившей название «Царские волки».
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