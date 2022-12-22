Экс-глава российского космоса был ранен при бомбежке Украины

Обновления с комментариями Пограничной службы Украины

Бывший глава российской космонавтики Дмитрий Рогозин Четверг Он сказал Он и еще несколько человек были ранены в результате обстрела в подконтрольном России городе Донецке на востоке Украины в среду вечером.



Рогозин, политик-националист и ярый сторонник войны, который, по-видимому, праздновал свой день рождения, когда произошло нападение, сказал, что «кто-то сливает информацию» о его местонахождении.



«Несколько попаданий HD произошло около 19:45, в том числе именно там, где мы были», — сказал Рогозин в сообщении на своем Telegram-канале.

«Мне в правое плечо вошел металлический осколок размером 3 х 4 мм», — написал он, добавив, что ему предстоит операция.

помощник Рогозина Рассказывать Государственные СМИ сообщили, что экс-глава Роскосмоса был госпитализирован с травмами, не угрожающими жизни, хотя позже он Он сказал Врачи не смогли извлечь осколки из его раны.