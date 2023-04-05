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Экс-главе Антонова предъявлено обвинение в уничтожении Ан-225

6 апреля, 2023
Marfa Fedoroa
Экс-главе «Антонова» предъявлено обвинение в уничтожении Ан-225 | Сеть авиационных недель

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Антонов Ан-225 «Мрия», крупнейший в мире грузовой самолет, который был уничтожен в бою за аэропорт Антонов во время российского вторжения в Украину в 2022 году, остается в разрушенном ангаре в Гостомеле, Киевская область, север Украины.

Фото: Укринформ/Alamy Stock Photo

Украинская прокуратура подозревает бывшего главу Антонова в совершении преступлений, в том числе в том, что он не выставил Ан-225 ВВС «Мрия» перед прошлогодним вторжением России и не продлил страховой полис. Обвинения появились более чем через 13 месяцев после того, как Роузи и…

Экс-главе Антонова предъявлено обвинение в уничтожении Ан-225 Опубликовано в Отчет о воздушно-космической оборонерыночный канал для аналитической сети Aviation Week (AWIN), который включен в ваше членство в AWIN.

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