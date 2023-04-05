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Украинская прокуратура подозревает бывшего главу Антонова в совершении преступлений, в том числе в том, что он не выставил Ан-225 ВВС «Мрия» перед прошлогодним вторжением России и не продлил страховой полис. Обвинения появились более чем через 13 месяцев после того, как Роузи и…
Экс-главе Антонова предъявлено обвинение в уничтожении Ан-225 Опубликовано в Отчет о воздушно-космической оборонерыночный канал для аналитической сети Aviation Week (AWIN), который включен в ваше членство в AWIN.
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