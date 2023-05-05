Экс-заместитель министра обороны России присоединяется к Вагнеру по мере эскалации вражды — военные блогеры

5 мая (Рейтер) — Бывший заместитель министра обороны России генерал-полковник Михаил Мижинцев присоединился к частному ополчению группы Вагнера в качестве заместителя командира, сообщили в четверг российские провоенные социальные сети.

В двух видеороликах, опубликованных в Telegram военным корреспондентом Александром Симоновым, Мижинцев, одетый в фирменную боевую экипировку Вагнера, посещает тренировочный лагерь в восточноукраинском городе Багмут и осматривает российские позиции.

Отснятый материал совпал с выпуском двух видеообращений основателя Wagner Евгения Пригожина, яростно возобновившего давние обвинения в том, что служба безопасности лишает его боеприпасов, потому что он завидует его успеху.

В то время как Пригожин последовательно обвинял главных военных, в том числе министра обороны Сергея Шойгу, в некомпетентности, он хвалил отдельных командиров.

29 апреля служба новостей Пригожина сообщила, что он предложил встретиться с Мижинцевым, на следующий день после объявления о его увольнении Минобороны.

Мижинцев, организовавший осаду украинского города Мариуполя в первые месяцы войны в прошлом году, был назначен заместителем министра обороны по логистике и снабжению лишь в сентябре прошлого года.

Телеграм-канал Grey Zone, аффилированный с Вагнером, писал, что Мижинцев стал «первым и, видимо, не последним генералом, оказавшимся неуместным среди бюрократии и блата».

Европейский союз ввел санкции против Мизинцева в июне, назвав его «Мариупольским палачом» за его роль в осаде города. Пригожин не сразу ответил на запрос о комментарии.

Об этом сообщает агентство Рейтер. Монтаж Кевина Лиффи

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