Экс-канцлер Германии не хочет дистанцироваться от Путина

Украинские спасатели обнаружили 15 тел после того, как российские ракеты «Ураган» попали в пятиэтажный жилой дом, в результате чего здание рухнуло на востоке Донецкой области, сообщили официальные лица.

Местное отделение МЧС в городе Часов Яр сообщило в Facebook, что под завалами могут оставаться более 20 человек.

Поздно вечером 10 июля спасатели вытащили из-под завалов человека, который находился в ловушке почти 24 часа, в результате чего число найденных живыми достигло шести человек. Мужчина был доставлен в больницу после того, как его остановили спасатели, которые ранее заявили, что контактировали как минимум с тремя людьми, оказавшимися под завалами.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападение на Часов Яр побудило его включить военные преступления в свою повестку дня на следующей неделе.

«С начала этого вторжения украинские правоохранители делают все необходимое для фиксации преступлений оккупантов и сбора доказательств», — сказал он. В видеообращении 10 июля.

Он заявил, что запланированные им переговоры «будут способствовать наказанию российских военных преступников».

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко заявил 10 июля, что нападение произошло поздно вечером 9 июля.

Часов Яр — город с населением около 12 000 человек в 20 км к юго-востоку от Краматорска, города, который недавно стал целью российских войск.

Андрей Ермак, глава администрации президента Украины, назвал удар «очередным терактом», в результате которого Россия должна быть классифицирована как «государственный спонсор терроризма».

Ракетный удар по Часовому Яру является последним в серии российских атак, которые привели к значительным человеческим жертвам в гражданских зданиях на Украине.

По меньшей мере 19 человек погибли в результате попадания российской ракеты в торговый центр в Кременчуге в конце июня. Ранее в этом месяце 21 человек погиб в результате ракетного удара по жилому дому и зоне отдыха на юге Одесской области.

Россия, которая заявляет, что проводит «специальную военную операцию» по разоружению Украины, отрицает, что нацеливалась на мирных жителей на войне. На брифинге Минобороны России 10 июля никаких комментариев по поводу удара по Часовому Яру не было.

Сообщалось также о множественных ракетных обстрелах Харькова, второго по величине города Украины, недалеко от границы с Россией.

Харьковская прокуратура сообщила, что ракеты, выпущенные рано утром 10 июля, попали в школу, частный дом и детский санаторий, частично разрушив здания. Она добавила в Telegram в Twitter, что в результате терактов пострадал 62-летний мужчина.

Украинские официальные лица заявили, что 10 июля российские войска атаковали районы возле восточного города Славянска, но были вынуждены отступить.

Сергей Хайди, губернатор восточной Луганской области, сообщил, что российские войска собираются в селе Белгоровка, примерно в 50 км к востоку от Славянска.

«Противник… бомбит близлежащие населенные пункты и наносит удары с воздуха, но он пока не в состоянии быстро оккупировать всю Луганскую область», — сообщила Хайди в Telegram.

«Только за последнюю ночь русские произвели семь артиллерийских снарядов и четыре ракетных удара», — добавил он.

Украинский военный штаб Он сказал В своем ежедневном брифинге сообщалось о нападениях в нескольких городах на востоке и юге Украины.

Донецк и Луганск входят в состав Донбасса, где поддерживаемые Москвой сепаратисты сражаются с украинскими войсками с 2014 года.

На прошлой неделе российские войска захватили город Лисичанск, последний крупный оплот украинского сопротивления в Луганске.

Тем временем ситуация на юге Херсонщины становилась все более опасной.

Заместитель председателя Херсонского областного совета в изгнании Сергей Хелан заявил, что украинские силы разбомбили воинскую часть в Херсоне на юге страны и подожгли ее.

Сергей Прачук, глава Одесской областной администрации, Он сказал Он сообщил в Telegram, что украинские силы «нанесли удар по базе оккупантов в Херсонской области».

10 июля в Херсоне сработали российские средства ПВО, сообщает ТАСС, добавив, что в центральной части города было слышно четыре взрыва и задымлено.

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук призвала мирных жителей эвакуировать город и Херсонскую область.

«Очевидно, что будут бои и будет артиллерия… поэтому мы призываем (людей) срочно эвакуироваться», — сказала она 10 июля по национальному телевидению.

Она не могла точно сказать, когда произойдет контратака.

В состав Херсонской области входит город Херсон, население которого до войны составляло около 300 тысяч человек. Неизвестно, сколько жителей города осталось после того, как Украина потеряла контроль над большей частью Херсонщины в первые недели войны.

Тем временем министр обороны Алексей Резников Он сказал 10 июля американские реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия произвели «большую разницу» на поле боя.

Секретарь Совета безопасности Алексей Данилов заявил ранее на этой неделе, что Украина в настоящее время имеет девять высокомобильных артиллерийских ракетных комплексов (HIMARS) и аналогичных систем, поставленных Соединенными Штатами и их союзниками.

Соединенные Штаты объявили 8 июля, что отправят еще четыре. В нем говорилось, что это доведет количество HIMARS, отправленных Вашингтоном, до 12.

Об этом Резников рассказал The Times. в статье 10 июля было опубликовано, что Зеленский поручил украинской армии вернуть оккупированные южные земли.

«Мы понимаем, что это политически очень необходимо для нашей страны», — сказал он британской газете. «Президент поручил главнокомандующему армией разработать планы», — сказал он.

По материалам AP, AFP, Reuters, УНИАН и ТАСС.