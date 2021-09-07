Экс-нападающий “Кэнакс” Джейк Вертанен сыграет в России

ОТТАВА, НА – 28 АПРЕЛЯ: Правый нападающий Ванкувер Кэнакс Джейк Виртанен (18) разогревается перед игрой Национальной хоккейной лиги между сенаторами Ванкувер Кэнакс и Оттавой 28 апреля 2021 года в Канадском шинном центре в Оттаве, Онтарио, Канада. (Фото Ричарда А. Уитакера / Icon Sportswire через Getty Images)

Когда дверь в НХЛ закрылась, она снова открылась в России.

Бывший нападающий “Ванкувер Кэнакс” Джейк Вертанен упал Годовой контракт с московским «Спартаком» КХЛ на присоединение к легиону бывших талантов НХЛ, которые уезжают в Россию, в то время как втянутые в споры – в деле Виртанена – серьезные обвинения в сексуальном насилии.

В суде еще в июне Виртанен отрицал обвинения в том, что в сентябре 2017 года напал на женщину в отеле Западного Ванкувера, проигнорировав «прошения» о его прекращении. Он заявил в судебном документе, что пара занималась сексом по обоюдному согласию, и отрицал, что женщина «выразила какие-либо словесные или физические указания, что она не хочет заниматься какой-либо физической активностью».

Семья Кэнакс Виртанен ушла в отставку в свете обвинений и до того, как дело было передано в Окружной суд Ванкувера. Позже он был куплен в последнем сезоне по его текущему двухлетнему контракту, который освободил его в качестве потенциального актива для другой 31 команды НХЛ.

В конечном итоге предыдущий шестой общий пик должен был согласиться с переходом в КХЛ.

Активы НХЛ с разумным профилем имеют историю того, что их переводили в Россию в значительной степени из-за проблем вне льда, а во многих случаях и достойных осуждения. В частности, бывший тренер Flames Билл Петерс был нанят екатеринбургским автомобилем после нескольких месяцев обвинений в расистском и дискриминационном поведении, изгнанных из Калгари. Бывший нападающий НХЛ Брендан Липсич также вернулся в Россию после того, как в частном чате в социальных сетях были обнародованы уничижительные комментарии о его товарищах по команде, противниках, женах и подругах игроков. По совпадению, Виртанен был одним из его бывших товарищей по команде, который подвергся оскорбительным комментариям.

Виртанен забил пять голов и не забил голевые передачи в 38 играх за «Кэнакс» в прошлом сезоне. Он набрал 100 очков в 317 играх за шесть сезонов с организацией.

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