Экс-нападающий “Кэнакс” Джейк Вертанен сыграет в России

Когда дверь в НХЛ закрылась, она снова открылась в России.
Бывший нападающий “Ванкувер Кэнакс” Джейк Вертанен упал Годовой контракт с московским «Спартаком» КХЛ на присоединение к легиону бывших талантов НХЛ, которые уезжают в Россию, в то время как втянутые в споры – в деле Виртанена – серьезные обвинения в сексуальном насилии.
В суде еще в июне Виртанен отрицал обвинения в том, что в сентябре 2017 года напал на женщину в отеле Западного Ванкувера, проигнорировав «прошения» о его прекращении. Он заявил в судебном документе, что пара занималась сексом по обоюдному согласию, и отрицал, что женщина «выразила какие-либо словесные или физические указания, что она не хочет заниматься какой-либо физической активностью».
Семья Кэнакс Виртанен ушла в отставку в свете обвинений и до того, как дело было передано в Окружной суд Ванкувера. Позже он был куплен в последнем сезоне по его текущему двухлетнему контракту, который освободил его в качестве потенциального актива для другой 31 команды НХЛ.
В конечном итоге предыдущий шестой общий пик должен был согласиться с переходом в КХЛ.
Активы НХЛ с разумным профилем имеют историю того, что их переводили в Россию в значительной степени из-за проблем вне льда, а во многих случаях и достойных осуждения. В частности, бывший тренер Flames Билл Петерс был нанят екатеринбургским автомобилем после нескольких месяцев обвинений в расистском и дискриминационном поведении, изгнанных из Калгари. Бывший нападающий НХЛ Брендан Липсич также вернулся в Россию после того, как в частном чате в социальных сетях были обнародованы уничижительные комментарии о его товарищах по команде, противниках, женах и подругах игроков. По совпадению, Виртанен был одним из его бывших товарищей по команде, который подвергся оскорбительным комментариям.
Виртанен забил пять голов и не забил голевые передачи в 38 играх за «Кэнакс» в прошлом сезоне. Он набрал 100 очков в 317 играх за шесть сезонов с организацией.
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