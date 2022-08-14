Экс-президент Афганистана согласен с тем, что сделка Трампа с талибами о выводе войск США была катастрофой

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани согласился в воскресенье, что сделка администрации Трампа с талибами, направленная на вывод американских войск из страны, является катастрофой.

Во время выступления в программе CNN Fareed Zakaria GPS Гани сказал ведущему Фариду Закарии, что он критически относится к афганскому правительству за то, что оно исключило его из первоначальных переговоров.

Гани отказался говорить, чувствовал ли он себя преданным Соединенными Штатами, но когда Закария спросил: «Вы считаете, что сделка Трампа с талибами была катастрофой?» «Это было так», — ответил Гани, добавив, что, по его мнению, часть операции под руководством афганцев была «захвачена».

Нас исключили за мирным столом, а мирный процесс был невероятно несовершенным. Он добавил: «Предполагается, что талибы изменились — это была иллюзия». «Процесс нарушает все — от Ачесона и Маршалла до Киссинджера и Бейкера, в плане подготовки и организации мы не лезли в обсуждения. Это все были прелюдии.

Гани также сказал Закарии, что Трамп изначально говорил, что его стратегия в отношении Афганистана и Южной Азии будет заключаться в соглашении, основанном на условиях.

Это соглашение должно было быть условным. Но ни одно из основных условий просто так не соблюдалось. Правительство, наш партнер и правительство США стали исполнителями соглашения талибов в отношении нас и угрожали сократить помощь, используя все мыслимые формы давления, чтобы освободить 5000 самых безжалостных преступников и т. д.», — сказал Гани Закарии.

Комментарии Гани прозвучали почти через год после хаотичного вывода американских войск из Афганистана, который в конечном итоге осуществила администрация Байдена.

Вывод войск привел к тому, что талибы восстановили полный контроль над страной, в результате чего тысячи афганских граждан в страхе отчаянно бежали из страны. Страна страдает от высокого уровня безработицы, отсутствия продовольственной безопасности и неудач для женщин, стремящихся получить образование.

Гани, бежавший из страны в условиях хаоса, сказал Закарии, что надеется вернуться в Афганистан в ближайшем будущем.

«Я хочу помочь своей стране восстановиться», — сказал Гани. «И я надеюсь, что смогу сделать это из того места, где принадлежит каждая клетка моего тела и без которого я всегда чувствую себя чужим».

Обновлено в 18:16