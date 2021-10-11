Economy

Экс-президент Медведев заявил, что России не следует вести переговоры с «зависимой» Украиной

12 октября, 2021
Marfa Fedoroa

Россия не может вести переговоры с «подчиненным» руководством Украины, бывшим президентом Дмитрием Медведевым Она сказала В опубликованной в понедельник статье с нецензурной бранью он пресекает попытки Украины добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил встретиться с Путиным, чтобы обсудить возвращение аннексированного Крыма и решение семилетнего конфликта с промосковскими сепаратистами на востоке Украины. Но Кремль отклонил просьбу Зеленского, отказался вести переговоры о статусе Крыма и заявил, что повестка дня встречи двух сторон лицом к лицу не совпадала.

В своей статье в газете «Коммерсант» Медведев критиковал Зеленского как «слабого», «невежественного» и «ненадежного» – не называя его по имени – и подверг критике «полную зависимость» страны от США.

“Как вы ведете переговоры и заключаете с ним сделки?” Медведев, который в прошлом году был понижен в должности с поста премьер-министра до новой должности заместителя главы Совета безопасности России, написал.

«Нам бесполезно иметь дело с подчиненными».

Медведев также обвинил украинского лидера в работе с неонацистскими и фашистскими группировками и сослался на еврейские корни Зеленского. Медведев раскритиковал украинского президента за «служение самым неистовым националистическим силам в Украине» и предупредил, что «в какой-то момент, когда политическая ситуация изменится, вам пришьют желтую звезду на спину».

Россия в течение многих лет критиковала то, что она считает мощным фашистским элементом, стоящим за различными антироссийскими политиками и движениями на Украине.

«Ясно, что умиротворение такого отношения вызывает у него отвращение, потому что вся его история и история его семьи против этого злодеяния», – сказал Медведев. «Но, к сожалению, он должен это сделать. В противном случае они размазывают его мозг о стену. Поэтому он вынужден проповедовать их идеологию».

Бывший премьер-министр рекомендовал Москве дождаться “разумных” фигур для замены Зеленского и других украинских лидеров, прежде чем Кремль рассмотрит вопрос о начале переговоров.

Россия умеет ждать. «Мы терпеливый народ», – написал Медведев.

Позже в понедельник Кремль заявил, что статья Медведева «согласуется» с точкой зрения России на нынешнее украинское правительство.

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