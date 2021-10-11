Россия не может вести переговоры с «подчиненным» руководством Украины, бывшим президентом Дмитрием Медведевым Она сказала В опубликованной в понедельник статье с нецензурной бранью он пресекает попытки Украины добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил встретиться с Путиным, чтобы обсудить возвращение аннексированного Крыма и решение семилетнего конфликта с промосковскими сепаратистами на востоке Украины. Но Кремль отклонил просьбу Зеленского, отказался вести переговоры о статусе Крыма и заявил, что повестка дня встречи двух сторон лицом к лицу не совпадала.

В своей статье в газете «Коммерсант» Медведев критиковал Зеленского как «слабого», «невежественного» и «ненадежного» – не называя его по имени – и подверг критике «полную зависимость» страны от США.

“Как вы ведете переговоры и заключаете с ним сделки?” Медведев, который в прошлом году был понижен в должности с поста премьер-министра до новой должности заместителя главы Совета безопасности России, написал.

«Нам бесполезно иметь дело с подчиненными».