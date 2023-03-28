Виктор Мушенко, бывший украинский генерал, предупредил, что российские войска могут начать новое наступление летом после нескольких месяцев задержки их вторжения в Украину.

Об этом в интервью украинской газете заявил Мушенко, ранее занимавший должность начальника Генерального штаба ВСУ. фальшивый Он считает, что российские атаки произойдут в конце лета или начале осени этого года. В частности, он предположил, что августовское наступление во многом будет связано с его символическим значением для русских военачальников.

Его комментарии прозвучали после того, как российские войска в последние месяцы изо всех сил пытались добиться значительных успехов против Украины. Президент России Владимир Путин в феврале начал «специальную военную операцию» на Украине, стремясь добиться быстрой победы над украинской армией, которая в то время считалась намного слабее московской, одной из крупнейших армий мира.

Однако Украина встретила Россию более сильными, чем ожидалось, оборонительными усилиями, подкрепленными западной военной помощью, что свело на нет военные успехи России. Конфликт продолжается более года, боевые действия сосредоточены в восточных районах Украины.

Мусенко сказал фальшивый Если Россия предпримет новое наступление в этом году, это может произойти в августе, чтобы отпраздновать 80-летие Курской битвы, поворотного момента для России во Второй мировой войне, закончившейся освобождением Харькова на востоке. Город также сыграл свою роль в недавнем вторжении.

«Учитывая российскую идентичность, их идеологии — это «деды воевали», «можем повторить», и могут быть проекты, которые умещаются под идеологическим покрывалом. Так развивается ситуация», — сказал он.

Хотя Мущенко считал, что это наиболее вероятное время для российского вторжения, он отметил, что «в этом году ничего особенного не произойдет».

Он сказал, что, несмотря на недавнюю борьбу, у России все еще есть возможность вернуться в войну и что ее войска «не уменьшили своих возможностей».

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«Я полагаю, что определенный объем доказательств там все же имеется. Возникает вопрос: когда он будет накоплен до такой степени, что они смогут проводить какие-то более-менее значимые операции, которые им действительно необходимы, на фоне поражений и невозможности продемонстрировать тактических успехов. Через год?» — сказал Мушенко.

Однако последние дни принесли Путину более сложные новости, поскольку его войска замедлили наступление в ключевой битве за контроль над Пакмутом, что, как сообщается, вызвало «панику» у россиян. Город был местом одних из самых напряженных сражений войны, поскольку Россия стремится одержать символическую победу среди других потерь.

Российские аналитики долго размышляли, когда Россия начнет свое следующее наступление. Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне аналитический центр, предположил, что Путин может начать наступление весной.

Со стороны Украины президент Владимир Зеленский заявил, что его силы не могут начать новое наступление, пока не получат больше оружия с Запада.

«Мы ждем поступления боеприпасов от наших партнеров», — сказал он японской газете. Ёмиури Симбун.

Newsweek С Минобороны Украины связались за комментариями по электронной почте.