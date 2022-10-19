Экс-чемпион России нападает на «противника драфта UFC Конора МакГрегора Ваннаби», потому что он исключает Жозе Альдо: «Вы уже видели мой бой с Альдо»

Питер Ян Он русский мастер боевых искусств, что делает его таким же страшным, как злодей из Бонда. 29-летний боец ​​занимает первое место в легчайшем весе. Боец очень техничен и точен и в октагоне. Он собирается столкнуться Шон О’Мэлли О своем предстоящем бою на UFC 280. На пресс-конференции Ян выслушал президента Дана Уайт Он думает о своем следующем бою. По мнению Уайта, эта борьба за «сахар» — вот что Хосе Альдо боролся за Конор МакГрегор. Питер Ян получил коллективный ответ на комментарий президента UFC.

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Он также позвонил О’Мэлли за то, что он был поклонником МакГрегора.

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Петр Ян исправляет заявление Даны Уайта о его предстоящем бое

Питер Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. Все сообщество ММА взволновано, наблюдая за его поединком. Шон О’Мэлли. На фоне множества спекуляций и поклонников, предпочитающих О’Мэлли, Ян уверен в себе. No Mercy занимает первое место в рейтинге легчайшего веса, и его самообладание объясняет, почему.

Боец UFC недавно был на пресс-конференции, посвященной бою на UFC 280, где журналисты недавно упомянули Дана Уайт утверждение. Уайт говорит об этом бое как о борьбе Коннора и Альдо за молодую звезду. Шон О’Мэлли.

АБУ-ДАБИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ — 30 ОКТЯБРЯ: Россиянин Петр Ян празднует победу над Кори Сандхагеном во временном чемпионате UFC в легчайшем весе во время турнира UFC 267 на Etihad Arena 30 октября 2021 года на острове Яс, Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. (Фото Криса Унгера/Zova LLC.

Услышав это сравнение, Ян сказал:Глядя на пиар-сторону, вы определенно можете сравнить это с боем Коннор-Альдо». Добавил он,Шон — проект UFC и подражатель Конора.Описание 27-летнего парня.

тогда, «Нет пощады‘ показывает, что файл «Исход этого матча будет другим». В нем твердо указано, что место №1 останется за ним после окончания боя. Он также упоминает, что уже победил его. Хосе Альдо говоря «Вы уже видели мой бой с Альдо«.

Сравнение Конора МакГрегора с Даной Уайт

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Бой Коннор-Альдо — один из самых запоминающихся матчей в Конор МакГрегор Карьера бойца UFC. Ирландцу пришлось столкнуться с героем, Хосе Альдо по адресу. Макгрегор ошеломил весь мир ММА, нанеся нокаут всего за 13 секунд. Эта победа стала главным фактором в скольжении МакГрегора к новым высотам.

Дана Уайт Он назвал этот матч определяющим в карьере Шугара как бойца UFC. он Он сказал «У него уже есть то, что люди любят в нем. Теперь речь идет о победе в основных сражениях. Этот бой для него все равно что бой с Конором Хосе Альдо». Речь идет о 27-летнем бойце.

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Толпа для этого боя зашкаливает.