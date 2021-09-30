Экс-чемпион F1 критикует Боттаса за то, что он сделал Ферстаппену “ подарок ” на Гран-при России

На Гран-при России Mercedes передал Боттасу новый двигатель, который отправил его на задний план. Это предполагаемая тактика, чтобы не дать Ферстаппену пробиться на вершину P20. Однако эта стратегия, похоже, не сработала, потому что нужно было всего 6 кругов, чтобы обогнать Финна. Он сделал ход изнутри в 13-м раунде, и Боттас почти не сопротивлялся. Чемпион мира Формулы 1 Дэймон Хилл выразил разочарование и сказал, что ожидает от Боттаса большей защиты.

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Погрузитесь глубже

Смотреть: Валттери Боттас предлагает экскурсию по своему частному автодому Mercedes

Генплан Mercedes в Сочи не сработал

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Валттери Боттас получил новый двигатель для Сочи, хотя он взял новый двигатель только для предыдущей гонки в Монце. Предполагается, что, учитывая, что Ферстаппен тоже стартовал сзади, к тому времени, когда он подойдет к Боттасу, Боттас сможет его остановить, в результате чего Ферстаппен не наберет очков. Что позволило бы Льюису получить большее преимущество в чемпионской битве.

Формула-1 F1 – Гран-при Франции – Автодром Поль Рикар, Ле-Кастель, Франция – 19 июня 2021 года, Валттери Боттас, занявший третье место в Mercedes, во время пресс-конференции после квалификации FIA / Раздаточный материал через Reuters

Однако во время гонки Макс Валттери обогнал за несколько кругов, как будто Валттери не было. Дэймон Хилл сказал, анализируя Sky Sports:Я не видел никакого реального сопротивления, он чуть не махнул им снова.“

Хилл 22-кратный обладатель Гран-при продолжение “В преддверии Гран-при все ожидали, что Боттас будет довольно большим, если после него придет Ферстаппен. Но ничего не вышло. Я не знаю, что там произошло. Может, он не хотел неприятностей. Во всяком случае, это не выглядело так, как будто он мчался со мной, это был почти подарок.“

Смотреть историю: От принца к королеве: когда звезды F1 общались с королевской семьей

READ Российский суд наложил полный запрет на группу Навального, критикующую Кремль Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Mercedes защищает выступление Валттери Боттаса

Гонка завершилась поул-позицией Хэмилтона, за ним последовал Макс на втором месте. Главный инженер Mercedes Валттери сказал: «В воскресенье было прохладнее. Это затруднило работу передних шин, что объясняет неспособность Боттаса к скольжению. Если вы не можете подобраться к противнику на последнем узком участке дорожки, у вас не будет возможности атаковать на первом быстром участке дорожки. “

Формула-1 F1 – Гран-при России – Сочи Автодром, Сочи, Россия – 25 сентября 2021 года, Mercedes Валттери Боттас во время квалификации Reuters / Максим Шеметов

Боттаса также поддержал руководитель команды Тото Вольф, который сказал:В Монце Валттери показал, на что он способен. Но для этого мы также должны предоставить ему подходящую машину. Льюис также боролся с неспособностью управлять в начале гонки. Мы должны внимательнее изучить, почему мы так тяжело переживаем движение и почему мы можем добиться более резкого темпа, когда мы едем свободно. “

Объявления Статья продолжается под этим объявлением

Похоже, Боттас уже разочаровался в своих надеждах на победу в чемпионате мира, но теперь ему нужно сразиться с растущим талантом Лэндо Норрисом, чтобы получить 3-е место в таблице. Получит ли он честь оказаться в тройке лидеров в таблице чемпионата пилотов? Это еще предстоит увидеть.