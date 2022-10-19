Электричество и вода в Украине снова под ударом России

Во вторник авиаудары отключили электричество и воду сотням тысяч украинцев, что является частью того, что президент страны назвал расширяющейся российской кампанией, направленной на то, чтобы ввергнуть страну в холод и мрак и сделать мирные переговоры невозможными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что за последнюю неделю была разрушена почти треть украинских электростанций, «что привело к отключению электроэнергии по всей стране».

«С режимом Путина больше негде вести переговоры», — написал он в Twitter.



Лишение людей воды, электричества и тепла с наступлением зимы и широкое использование так называемых дронов-самоубийц, упавших на цели, открыли новый этап в войне президента России Владимира Путина. Похоже, что бомбардировка была направлена ​​на то, чтобы ослабить стойкость, которую украинцы продемонстрировали за почти восемь месяцев после вторжения в Москву.

Даже вдали от линии фронта основные коммунальные услуги больше не являются надежными, а ежедневные забастовки охватывают всю страну и повреждают основные коммунальные услуги, иногда быстрее, чем их можно починить.

Последним городом, потерявшим власть, был Житомир, где располагались военные базы, предприятия и зеленые улицы, примерно в 140 км к западу от Киева. Мэр сказал, что весь город с населением 250 000 человек изначально был лишен электричества и воды. Региональные власти заявили, что ремонтные работы быстро восстановили связь в некоторых домах, но 150 000 человек все еще оставались без электричества через несколько часов после утренней забастовки.

Павел Рабошук, 33-летний мастер по ремонту компьютеров в Житомире, был возмущен нападением, в результате которого дым поднялся в небо. Он сказал, что по дороге на работу открывались только небольшие магазины, которые могли выжить без электричества.

«На ум приходят только плохие слова, — сказал он. Он добавил, что готовится к «темной, суровой зиме» с уже припасенными дома сухими продуктами, теплой одеждой и батареями.

Городские больницы перешли на резервное питание после двойного ракетного удара по энергообъекту во вторник, сообщил мэр города Сергей Сухумлин.

Городские власти заявили, что в результате ракетных ударов по Киеву были разрушены две электростанции и погибли два человека. Коммунальный оператор сказал, что в результате атаки 50 000 человек остались без электричества на несколько часов.

Ракеты также серьезно повредили энергетический объект к югу от центра Днепра. В некоторых домах отключилось электричество, но оператор не смог сразу определить, сколько.

Россия также смешивает свою наступательную тактику.

Губернатор области заявил, что беспилотники-смертники подожгли объект инфраструктуры в частично оккупированной Россией южной части Запорожской области.

Зенитно-ракетные комплексы С-300, которые Россия повторно использовала в качестве средств поражения наземных целей по мере того, как их запасы истощались, были использованы для удара по городу Николаеву на юге страны. По словам губернатора, под развалинами дома было найдено тело мужчины.

Губернатор области сообщил, что восемь ракет, выпущенных из-за близлежащей границы с Россией, попали в промышленную зону в восточном Харькове.

В Житомире директор школы Ирина Колодинская вернула учеников за парты через 30 минут после авиаудара. Без электричества для своих компьютеров они использовали классную доску для работы над математическими уравнениями.

«Мы не должны рухнуть, — сказала она. «Есть регионы, которые пострадали от войны гораздо больше, чем мы».

Волны начиненных взрывчаткой дронов-смертников также обрушились на Киев в понедельник, поражая энергетические объекты, вызывая пожары и частично разрушая здания. Беспилотник врезался в многоквартирный дом, в результате чего погибли четыре человека.

Украина заявляет, что Россия получает тысячи беспилотников из Ирана. Иранские беспилотники Shahed, которые наносили удары по целям в Киеве, также широко использовались в последние недели в других местах.

В понедельник фотограф Associated Press заснял один из иранских беспилотников, на котором отчетливо видны его треугольное крыло и остроконечная боеголовка, хотя Кремль отказался подтвердить его использование.

В МИД Украины заявили, что только за последнюю неделю более 100 беспилотников иранского производства нанесли удары по электростанциям, очистным сооружениям, многоквартирным домам, мостам и другим объектам в городских районах.

Западный чиновник, говоривший на условиях анонимности при обсуждении разведывательных данных, сказал, что Россия придерживается стратегии «попыток разрушить энергосистему Украины» с помощью дальних ударов, которые скорее приводят к жертвам среди гражданского населения, чем ослабляют ее вооруженные силы.

Иранские беспилотники «играют все более важную роль, хотя мы видим, что Украина эффективно нейтрализует многие из них до того, как они достигнут своих целей», — сказал чиновник.

В телеобращении в понедельник вечером Зеленский сказал, что Россия использует беспилотники, потому что теряет позиции в войне.

«У России нет шансов на поле боя, и она пытается компенсировать свои военные поражения терроризмом», — сказал он. «К чему этот террор? Чтобы надавить на нас, на Европу, на весь мир».

Твит Зеленского, исключающего переговоры с Путиным, был не первым, когда он заявил, что не будет вести переговоры с президентом России. Россия и Украина провели несколько раундов переговоров в первый месяц после вторжения в Москву, но они сорвались. Кремль заявил, что переговоры возможны только в том случае, если Украина выполнит требования России и согласится с захватом украинской территории. Украина категорически исключила переговоры на таких условиях.

