Электронная война стала реальностью

В 2022 году американец носит пижаму Вне Интернета в Северной Корее из его гостиной. К счастью, ответных мер со стороны США не последовало. Но Ким Чен Ын и его генералы, должно быть, взвесили возмездие и задались вопросом, был ли так называемый независимый хакер прикрытием для запланированной и официальной атаки США.

В 2023 году миру может не повезти. Почти наверняка будет крупная кибератака. Это может закрыть аэропорты и поезда на Тайване, вывести из строя британские военные компьютеры или повлиять на выборы в США. Это ужасно, потому что каждый раз, когда это происходит, маловероятно, что пострадавшая сторона отреагирует враждебно, возможно, не с той стороны, и (что хуже всего) даже если это чревато ядерной эскалацией.

Это связано с тем, что кибероружие отличается от обычного оружия. Они дешевле в разработке и реализации. Это означает, что великие державы, средние державы и государства-изгои могут развивать и использовать его.

Важно отметить, что у ракет есть обратный адрес, а у атак по умолчанию — нет. Допустим, в 2023 году, в самую холодную неделю зимы, вирус перекрывает американские или европейские нефтепроводы. На нем есть все признаки российской атаки, но эксперты из разведки предупреждают, что это может быть замаскированная китайская атака. Другие видят намеки на КСИР. Никто не знает наверняка. Президенты Байден и Макрон должны решить, следует ли в первую очередь отомстить, и если да, то со стороны России? Китай? Иран? Это азартная игра, и им может повезти.

Ни одна из стран не хочет начинать обычную войну друг с другом, не говоря уже о ядерной войне. Конфликт очень разрушительный Большинство врагов предпочли бы мирно ненавидеть друг друга. Во время холодной войны возможность взаимного уничтожения была основным сдерживающим фактором любой войны между великими державами. Обстоятельств, при которых имело бы смысл начинать атаку, почти не было. Но кибервойна меняет этот традиционный стратегический расчет. Проблема атрибуции вносит огромную долю неопределенности, усложняя решение, которое приходится принимать нашим лидерам.

Например, если Соединенные Штаты подверглись нападению неподтвержденного врага, вы можете подумать: «Ну, им лучше вообще не отвечать». Но это проигрышная стратегия. Если президент Байден разовьет эту репутацию, это вызовет новые скрытые атаки, которые трудно описать.

Исследователи я работал над этой проблемой Используя теорию игр, науку о стратегии. Если вы когда-либо играли в покер, логика интуитивно понятна: нет смысла блефовать и говорить о чем угодно в любое время, и нет смысла все время блефовать и коллировать. Любая стратегия была бы невообразимо предсказуемой и дорогостоящей. Правильный ход, скорее, позвонить и обмануть немного В то время, сделать это неожиданно.

С появлением Интернета неуверенность в том, кто атакует врагов, толкает в том же направлении. Соединенным Штатам никогда не следует мстить (это выставит их слабыми), и они не должны мстить все время (это будет мстить слишком многим невинным людям). Ее лучший ход — месть немного В то время довольно капризно — хотя и с риском нанести ответный удар не тому врагу.

Та же логика руководит потенциальными злоумышленниками. Знание того, что Соединенные Штаты не будут все время мстить и могут даже наказать не ту страну, создает стимул для принятия кибер-риска, который никогда не будет поражен ракетой.