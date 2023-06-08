Электронные письма показывают, что Россия стремится помешать Европейскому Союзу провести климатический саммит COP29.

Место проведения переговоров ООН по климату в 2024 году неизвестно

Украинская война и геополитика усложняют решение

Россия обязуется не допускать к себе стран Евросоюза

Азербайджан и Болгария предложили провести

БРЮССЕЛЬ/БОНН (Рейтер) — Россия планирует запретить странам Европейского союза проводить международные переговоры ООН по климату в следующем году, согласно внутренним электронным письмам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, что означает потенциальную неудачу в соперничестве Болгарии, члена ЕС, с Азербайджаном и Арменией. Огромная конференция.

Вмешательство Москвы показывает, как геополитические разногласия после вторжения России в Украину в прошлом году осложняют глобальные усилия по борьбе с изменением климата. Это также рискует задержать окончательный выбор организатора COP29, что может сократить время подготовки к мероприятию.

Болгария и Армения, страны, не входящие в ЕС, предложили себя принять у себя саммит, роль, которая, наряду с затратами, пристальным вниманием СМИ и тяжелыми материально-техническими требованиями, может принести международный престиж и возможность активизировать внутренние усилия по борьбе с изменением климата.

Азербайджан добавил свое имя к гонке на этой неделе.

«Азербайджан готов стать принимающей страной для такого важного мероприятия», — заявила агентству Рейтер в среду Омаира Тагиева, заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Азербайджана, что стало первым публичным подтверждением долгожданного предложения страны.

Права на проведение собраний чередуются между пятью глобальными регионами ООН, а Восточная Европа будет принимать их в 2024 году. 23 страны этого региона должны единогласно выбрать своего кандидата на проведение. Если Россия наложит вето на все страны ЕС, Армения или Азербайджан могут остаться в конкурентной борьбе.

Официальный представитель Чехии заявил в среду, что член ЕС Чехия больше не заинтересована в проведении у себя, но рассматривает возможность подать заявку на проведение подготовительного мероприятия «перед КС», если основной саммит пройдет в Болгарии.

Делегация России в органе Организации Объединенных Наций по климату (Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата или Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата) в апреле разослала представителям других стран Восточной Европы электронное письмо, в котором заявила, что не поддержит принимающую сторону ЕС.

В электронном письме, о котором ранее не сообщалось, российская делегация заявила, что страны ЕС заняли «политизированный» подход к выбору принимающей страны, заблокировав утвержденных кандидатов из России.

«Разумно полагать, что страны ЕС, движимые политикой из Брюсселя, не имеют возможности действовать в качестве честных и эффективных посредников в глобальных переговорах по климату в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата», — сказала она.

Спецпредставитель президента России по климату Руслан Идельгериев отказался подтвердить, будет ли Россия выступать против кандидатуры Болгарии.

«Болгария — не единственный кандидат на проведение COP29 в 2024 году. Дело будет решаться в соответствии с процедурами, предусмотренными Рамочной конвенцией об изменении климата, Рамочной конвенцией ООН об изменении климата», — сказал Эдильгрев в письменных ответах на вопросы.

Европейский Союз, состоящий из 27 стран, вместе с западными союзниками, включая Великобританию и США, осудил вторжение России в Украину и ввел санкции против Москвы в связи с войной.

Группа восточноевропейских стран обсуждает этот вопрос на заседании Организации Объединенных Наций на этой неделе в Бонне, Германия. Затем все страны обычно подтверждают решение группы на саммите COP28 в этом году, который начинается в ноябре.

Если группа не может прийти к соглашению, резервным вариантом может быть проведение мероприятия в постоянных офисах Группы ООН по изменению климата в Бонне, хотя для этого потребуется поддержка со стороны правительства Германии.

Трехсторонняя гонка

Во время прошлогодней климатической конференции Организации Объединенных Наций президент Болгарии Румен Радев указал, что страна будет готова принять у себя это мероприятие, и Болгария продвигает свою заявку в конце мая при поддержке других стран ЕС.

На этой неделе Болгария сформировала новое правительство, но еще не подтвердила свое желание принять его у себя. Министерство окружающей среды Болгарии не ответило на запрос о комментариях в среду.

И Азербайджан, и Армения — две соседние страны, которые были втянуты в многолетний спор по поводу Нагорно-Карабахского региона — подтвердили, что они также находятся в эпицентре конкуренции.

«На данный момент нас не запретила ни одна страна восточноевропейского региона», — сказал Рейтер глава отдела международного сотрудничества Министерства окружающей среды Азербайджана Эмин Гарабаглы.

Ежегодные климатические саммиты ООН собирают десятки тысяч делегатов почти из 200 стран, а также компании, инвесторов и отраслевых лоббистов.

В этом году ОАЭ проводят COP28 от имени Азиатско-Тихоокеанской группы.

Репортаж Кейт Абнетт в Брюсселе и Рихама Элькуссы в Бонне. Дополнительный репортаж Иваны Шикуларац в Белграде. Редактирование Ричарда Вальдманиса, Лизы Шумахер и Мэтью Льюиса.

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