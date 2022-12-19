Электроэнергия восстановлена ​​для девяти миллионов украинцев после наступления России: Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что девять миллионов граждан восстановили электроснабжение после масштабного ракетного удара России 16 декабря.

В своем воскресном вечернем обращении к нации президент сказал: «Есть новые результаты в возвращении электричества и тепла нашему народу.

«Еще три миллиона украинцев восстановлены от электроснабжения. Кроме шести миллионов вчера (в субботу). То есть после теракта в пятницу (16 декабря) уже есть результат девяти миллионов наших людей.

В большинстве городов общественный транспорт также возобновляет работу в обычном режиме.

Зеленский также поблагодарил «всех, кто проводит ремонтные работы в любую погоду и круглосуточно, а также партнеров, которые помогают Украине оборудованием и компаниями, которые превращают их магазины, кафе и заведения в новые очаги сопротивления», сообщает «Украинская правда».

16 декабря русские запустили 70 крылатых ракет и четыре ракеты класса «воздух-воздух», 60 из которых были сбиты силами ПВО Украины.

В результате забастовок пострадали многочисленные объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома в Житомирской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

На следующий день Зеленский сообщил, что электричество было восстановлено почти для шести миллионов украинцев, но серьезные проблемы с водоснабжением все еще существуют.

Россия запустила более 1000 ракет и ударных беспилотников иранского производства с тех пор, как 10 октября началась волна ударов, хотя большинство из них было перехвачено средствами ПВО.

Самый крупный обстрел в середине ноября включал более 100 ракет и беспилотников.

— Янс

кск/

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