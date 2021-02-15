Электроэнергия отключилась в Техасе, когда снег и лед покрыли Южные равнины

Зимний шторм, обрушившийся на снег и лед, также привел к падению температуры на Южных равнинах, вызвав чрезвычайную ситуацию в области энергетики в Техасе, на следующий день после отмены полетов, что повлияло на движение транспорта на обширных территориях Соединенных Штатов.

Попеременные отключения электроэнергии, проводимые Техасским советом по надежности электроснабжения, или ERCOT, начались рано утром в понедельник, что означает, что тысячи людей отключились от электричества на короткие периоды из-за падения температуры до подростков около Далласа и в возрасте от двадцати до двадцати (около 5 ° C) ниже нуля) вокруг Хьюстона.

Жители Техаса призывают поставить безопасность на первое место, и совет также написал в Твиттере, что призывает жителей сократить потребление электроэнергии. ERCOT управляет потоком электроэнергии в штате.

В ERCOT сказали, что светофоры и другая инфраструктура могут быть временно отключены от электричества.

Официальные лица Хьюстона предупредили людей, чтобы они были готовы к сбоям в работе и опасным дорожным условиям, аналогичным тем, которые жители могут увидеть после урагана 5-й категории.

Как сообщил в Twitter начальник пожарной охраны Хьюстона Сэмюэл Пиа, в воскресенье было зарегистрировано около 120 аварий, в том числе 10 автомобилей на трассе I-45.

По словам Марка Ченара, метеоролога из Центра прогнозов погоды Национальной службы погоды, ожидается, что в некоторых частях Южных равнин до 12 дюймов (30 см) снега в течение понедельника будет значительное количество льда и снега.

– Обычно на далеком юге не так много холодного воздуха, – сказал Ченар.

Район готовился к зимней погоде на протяжении большей части выходных. Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о стихийном бедствии для всех 254 округов штата и предупредил в субботу, что весь Техас сталкивается с очень опасным зимним штормом.

Эбботт, губернатор штата Оклахома Кевин и губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон активизировали подразделения Национальной гвардии для оказания помощи государственным агентствам в выполнении миссий, включая спасение застрявших водителей.

В заявлении, сделанном в воскресенье вечером, президент Джо Байден также объявил чрезвычайное положение в Техасе и распорядился о федеральной помощи для оказания помощи штатам и местным властям. Объявление позволяет Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям координировать усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях и предоставлять помощь, оборудование и ресурсы пострадавшим от урагана.

Более 760 рейсов были отменены в международном аэропорту Даллас-Форт-Уэрт, а в Даллас-Лав-Филд большинство из почти 200 рейсов Southwest Airlines, основного перевозчика аэропорта, были отменены в воскресенье.

American Airlines сообщила, что около 345 ее рейсов были отменены в аэропорту DFW, его узловом аэропорту, рано утром в воскресенье. Авиакомпания сообщила, что шторм также повлиял на ее полеты по региону, поскольку операции в аэропортах Техаса, Оклахомы и Арканзаса были сокращены или отменены.

Официальные лица не одобряли поездки в зимних условиях.

Патруль автомагистрали Оклахомы сообщил, что часть автомагистрали Тернер была закрыта из-за аварии с участием нескольких транспортных средств, в то время как Министерство транспорта Оклахомы заявило, что южная полоса межштатной автомагистрали 35 была в основном засыпана снегом в левой полосе, и ожидается, что условия будут ухудшаться.

Национальная метеорологическая служба заявила в воскресенье, что прогнозы до раннего вторника потребуют выпадения снега от 8 до 12 дюймов (от 20 до 30 см) в центральной части Оклахомы и от 4 до 8 дюймов (от 10 до 20 см) в районе, простирающемся от восточного Техаса. В Огайо Долина на северо-востоке.

В Мемфисе, штат Теннесси, в воскресенье во второй половине дня пошел снег, и, хотя основные дороги все еще были непроходимыми, днем ​​выстраивались очереди в продуктовых магазинах, когда люди бросались покупать продукты.

В Миссисипи заморозки в Джексоне и других центральных частях штата привели к остановке дорог и мостов. Билл Паркер, метеоролог Национальной метеорологической службы в Джексоне, сказал, что до трех четвертей дюйма (2 см) льда может накапливаться в центральной части Миссисипи, что может привести к отключению электричества или падению ветвей деревьев.

Некоторые части Кентукки и Западной Вирджинии все еще восстанавливаются после ледяного шторма на прошлой неделе, который, как ожидается, ко вторнику достигнет четверти дюйма (0,6 см) льда или до 8 дюймов (20 см) снега.

Между тем, на северо-западе Тихого океана десятки тысяч людей остались без электричества после того, как зимний шторм укрыл регион снегом и снегом и затруднил путешествия.

Зимой в воскресенье флористы были заняты в День всех влюбленных.

В Форт-Уэрте, штат Техас, генеральный директор Гордон Басвелл Флауэрс сказал, что водители по доставке поработали, чтобы завершить доставку до того, как погода ухудшится.

Шерри Киркман сказала, что сейчас ледяной и снегопад, и они требуют больше снега.

По ее словам, несмотря на погоду, некоторые люди все же приходили за подарками. Киркман сказал: «У нас готово много одежды, и она готова к работе».

(Только заголовок и изображение для этого отчета могли быть перефразированы Business Standard; остальное содержимое автоматически создается из общего канала.)