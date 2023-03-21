Элизабет Битон нарисовала портрет Лукаса Цвирнера для своего дебюта на его выставке «Отец + другие истории».

Кроме того, музей Гарднера закрыт из-за опасений протестов против изменения климата, а Таддеуса Ропака теперь представляет Зади Кса.

Элизабет Битон Лукас Цвирнер (2022). Предоставлено Дэвидом Цвирнером.

Новости арт-индустрии — это ежедневный обзор самых важных событий, происходящих в мире искусства и на арт-рынке. Вот что вам нужно знать во вторник, 21 марта.

Нужно прочитать

Выражают ли картины Джорджа Буша больше раскаяния, чем он признает? — Спустя два десятилетия после того, как он приказал Соединенным Штатам вторгнуться в Ирак и свергнуть Саддама Хусейна, бывший президент Джордж Буш хранит молчание, но критики смотрят на его картины, пытаясь понять, как он относился к войне. Историк Мелвин Б. Леффлер: «С одной стороны, он, кажется, считает, что его решение вторгнуться в Ирак было правильным». «С другой стороны, глядя на его книгу картин, вы должны представить, что в глубине души он чувствует огромную боль, ответственность и раскаяние за тех, чья жизнь была навсегда изранена, и за тех, кто умер». (Газета «Нью-Йорк Таймс)

Элизабет Битон дебютирует с Дэвидом Цвирнером — Для первого показа работ художника в художественной галерее Цвирнер привез два портрета наследника мегагалерей, каждый из которых озаглавлен просто Лукас Цвирнер (2022) Art Basel, Гонконг. Еще в феврале слухи о бегстве Петион из давней галереи Gladstone Gallery вызвали сплетни в мире искусства. Ее первая персональная выставка запланирована на июнь в лондонской галерее. (АРТньюс)

Сделает ли искусственный интеллект человеческое искусство более ценным? — Появление генеративной модели ИИ, возможно, заставило некоторых поверить в то, что ИИ создаст искусство лучше, чем большинство людей, но профессор международной политической экономии Университета Макгилла Кшиштоф Билк так не считает. Белк утверждает, что определение «лучшее» со временем меняется, как это показано на протяжении всей истории, и люди-художники также будут побеждать по мере развития наших вкусов. (Проводной)

Планируемый музей комплекса майя — Чичен-Ица, самый посещаемый археологический памятник Мексики, ожидает открытия нового музея, в котором будут представлены последние археологические находки в регионе. Музей, который еще не назван, все еще находится на стадии планирования и, вероятно, будет следовать модели музея в других комплексах. (Художественная газета)

моторы и вибраторы

Музей закрыт из-за ожидаемых климатических протестов — Бостонский музей Изабеллы Стюарт Гарднер решил не открываться после того, как ему сообщили, что активисты планируют акцию протеста, которая может повредить произведения искусства и подвергнуть опасности персонал и посетителей. Запланированная демонстрация должна была состояться 18 марта, в 33-ю годовщину печально известного нераскрытого ограбления музея. (пресс-релиз)

Таддей Ропак теперь представляет Зади Кса — Выставка приобрела эксклюзивное представительство шумного художника, чьи работы в настоящее время экспонируются в лондонской галерее Уайтчепел до конца апреля. Работы корейско-канадского художника исследуют темы личной и глобальной идентичности в творческих инсталляциях и работах в смешанной технике. Галерея продала две работы Са за 20 000 фунтов стерлингов (24 500 долларов США) в первый день Art Basel Hong Kong. (пресс-релиз)

Peris Projects открывает новое пространство в Сеуле — После первого года работы в Азии Peres Projects расширяется, открывая вторую галерею в сеульском районе Саган-дон. Четырехэтажное пространство откроется 28 апреля 2023 года двумя первыми выставками: персональной выставкой лондонской Сеси Филлипс и групповой выставкой с участием, среди прочих, Мануэля Солано, Остина Ли и Рафы Силварес. (пресс-релиз)

ради искусства

Музеи реатрибутируют произведения искусства, классифицированные как российские Музеи переименовывают произведения искусства и художников, ранее приписываемые на русском языке, в украинские, чтобы отразить происхождение произведений и художников. Эдгар Дега русские танцоры В Метрополитен-музее в Нью-Йорке, например, теперь она называется «Танцоры в украинское платье. (Нью-Йорк Таймс)

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