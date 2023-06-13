Элизабет Гилберт откладывает выпуск романа, действие которого происходит в России, NBC 5 Даллас-Форт-Уэрт

Писательница Элизабет Гилберт откладывает публикацию романа, который она опубликовала в России, заявив, что получила излияние «гнева, печали, разочарования и боли» от украинских читателей. Президент PEN America, организации за свободу слова, назвал это решение «неудачным».

«Снежный лес» Гилберта, действие которого происходит в Сибири советских времен и описывается как «драматическая история о дикой и загадочной девушке в нетронутой пустыне и о таинственных отношениях между людьми и миром природы», должен был выйти в феврале следующего года.

Он получил сотни отзывов с одной звездой на сайте онлайн-читателей Goodreads. Многие осудили роман — который даже не попал в предварительные издания — как бесчувственный и обеливающий продолжающееся вторжение России в Украину.

«Сейчас не время публиковать эту книгу», — сказал Гилберт в видеообращении, опубликованном в понедельник в социальных сетях. «И я не хочу причинять никакого вреда группе людей, которые уже пострадали, которым все еще очень и очень больно».







Элизабет Гилберт рассказала в Instagram, что нашла любовь с Саймоном Макартуром, который был хорошим другом ее покойной коллеги по фильму Рая Элиас. Смотрите, чтобы узнать больше.

Представитель Гилберта в Riverhead Books подтвердил, что выпуск романа отложен на неопределенный срок, но отказался от комментариев.

С тех пор как в феврале 2022 года началось российское вторжение, творческое сообщество не знает, как реагировать. Стивен Кинг и Линвуд Барклай входят в число писателей, которые заявили, что не будут продлевать российские права на свои произведения, а отмеченный наградами болгарский писатель Георгий Господинов заявил, что хочет, чтобы его нынешнюю книгу «Время убежища» читали на русском языке, поскольку она направлена ​​против Путинская тема.

Книги в России продолжали издаваться независимо от того, изданы они в России или нет. На прошлой неделе был опубликован детективный роман Пола Голдберга «Маверик», действие которого происходит в Москве 1970-х годов.

Поступок Гилберт необычен, потому что она обходит бойкот России и полностью отзывает книгу.

Сьюзан Носсель, генеральный директор PEN America, в понедельник выступила с заявлением, в котором говорится, что решение Гилберта было «благонамеренным», но также и «неправильным».

«Время шума сразу после объявления Гилбертом о предстоящей публикации показывает, что те, кто возражает, еще не имели возможности прочитать или оценить саму работу», — сказал Носсель. Публикацию романа, действие которого происходит в России, не следует рассматривать как акт обострения притеснений. Воображение и культура необходимы для развития взаимопонимания и проявления эмпатии. Выбор прочесть книгу Гилберта остается за самими читателями, и те, кого она беспокоит, должны иметь право свободно выражать свое мнение».

Гилберт, наиболее известная своими мемуарами «Ешь, молись, люби», проданными за миллион долларов, недавно заявила, анонсируя новую книгу, что ее вдохновило распространение коронавируса. В видео, опубликованном на прошлой неделе, она сказала, что жила в изоляции во время пандемии, ей это нравилось, и она «жаждала более глубокой тишины». И, пытаясь представить, как далеко можно уйти от современного мира, я вспомнил журнальную статью о семье, которая на полвека скрывалась в сибирской глуши.

Гилберт сказал, что «Снежный лес» рассказывает о девушке «большого духовного и творческого таланта, которая была воспитана далеко, далеко от всего, что мы называем нормальным».